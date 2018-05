Y de nuevo las mujeres

Conversar, debatir, discutir, escuchar, comprender, argumentar y volver a debatir alrededor de palabras como ‘feminismo’ y ‘feministas’ nunca había sido tan presente en las conversaciones de hoy. Perdimos poco a poco el miedo de hablar de nosotras, de hacernos presentes en la vida pública y sabemos que hoy nos escuchan un poco más y con algo más de empatía y atención. Podría darles varios ejemplos, pero me centraré solo en algunos de estos últimos días.

Es innegable que cada año en la Filbo, Feria del Libro de Bogotá, son invitadas más mujeres de muchas disciplinas distintas para presentar libros, hacer conferencias, comentar eventos, mujeres que nos permiten pensar que los tiempos del silencio y de la penumbra se están acabando para ellas. Estuve escuchando algunas y me sentí alentada al ver salones y auditorios llenos, sin hablar de las colas para entrar.



Hace unos 15 días, el teatro Arlequín-Casa E estuvo lleno –y cuando digo lleno significa que mucha gente no pudo entrar, pues ya no había una sola silla vacía– para escuchar a seis mujeres hablar del aborto, de sus vivencias de un aborto, acompañadas de un médico que durante casi 30 años ayudó a abortar a muchas mujeres de manera segura y digna –y no, no les daré sus nombres–; todavía sé que es necesario cuidarse, pero también sé que nadie ni nada nos hará retroceder.



Hace menos de una semana, y esta vez en las instalaciones de EL TIEMPO, en un auditorio también lleno, estuve invitada para acompañar a Jineth Bedoya en la presentación de lo que ella lideró y llamó Proyecto Tumaco, en el marco del ya reconocido lema ‘No es hora de callar’, donde ella trabajó con 120 mujeres sobrevivientes de violencia sexual entre múltiples otras violencias que en general se entretejen. Doce de ellas llegaron a Bogotá para contarnos su vida con un coraje poco común.



En unos siete días, de nuevo estaremos llenando, estoy segura de esto, la Casa E-teatro Arlequín, donde se hará la tercera edición del foro presidencial ‘Las mujeres preguntan’, una oportunidad para que los candidatos y la candidata expongan sus compromisos con la mayoría de la población del país: las mujeres. ¿Cómo abordarán ellos en su programa de gobierno las demandas de esta población? Este será el argumento central que se hará el martes 8 de mayo, en Bogotá, a las 4 p. m.



Allí se plantearán los temas prioritarios para las mujeres colombianas, que, por ende, deberán hacer parte de la agenda del próximo gobierno. Son más de 250 organizaciones del movimiento social de mujeres las que convocan este foro, convirtiéndolo en uno de los escenarios más relevantes para dirigirse a la población femenina. El foro se organizó en torno a temas fundamentales como la democracia paritaria, las violencias contra las mujeres, la economía del cuidado y los derechos sexuales y reproductivos, entre otras materias. Las organizaciones concuerdan todas con que un firme compromiso con la construcción de una sociedad más democrática, pacífica, igualitaria y sin discriminación implica que el programa del futuro gobierno incorpore las demandas de las mujeres.



Y estas son solo algunas páginas de mi agenda... hay muchas otras con invitaciones a foros universitarios sobre asuntos de género y debates relevantes de la vida de las mujeres. Y sí, los tiempos del silencio se acabaron, y los términos ‘feminismo’ y ‘feministas’ dejan de escucharse como palabras peligrosas o inermes e inútiles...



FLORENCE THOMAS

Coordinadora del grupo Mujer y Sociedad