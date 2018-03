Ser niña hoy en Colombia

Pensar las niñas... pensar en las niñas colombianas que tienen hoy entre 10 y 14 años. En primer lugar, son 2’086.363, y la mayoría de ellas enfrentan enormes desafíos en salud, derechos y educación. Los departamentos con mayor índice de pobreza y desarrollo son aquellos que tienen un más alto porcentaje de niñas. Y otro dato más alarmante aún: cada día hay 18 partos de niñas de entre 10 y 14 años. Cada día, 22 niñas son víctimas de violencia y cada mes, 11 de ellas mueren por la misma causa. Las niñas de 10 años son las más afectadas por la violencia sexual. Y sorpréndanse: cada día violan a 21 niñas en este mismo rango de edad. (Datos del Dane y Medicina Legal).

Creo que es suficiente ilustración para inquietarnos y preguntarse por estas niñas. Y es lo que hace el último número de la revista En Otras Palabras..., del Grupo Mujer y Sociedad (n.° 25, www.revistaenotraspalabras.com). Y nos preguntamos más específicamente por niñas de 10 años quienes tendrán 22 en el 2030, cuando los Objetivos del Milenio u Objetivos de Desarrollo Sostenible requerirán la adopción de medidas que contribuyan a cerrar las brechas de género y poner fin a la pobreza, a la falta de educación y de mejores oportunidades.



Es así como quisimos reflexionar sobre estos datos y constatar, en primer lugar, que las niñas y también las adolescentes fueron silenciadas, y su manera de habitar el mundo fue durante siglos desconocida por las ciencias sociales contemporáneas. Gracias a los aportes de las feministas de los años 70, 80 y 90, las mujeres adultas habían salido de la oscuridad logrando un relativo lugar en la palabra, en los discursos y en el acontecer político.

No obstante, llama la atención cómo, en ese proceso de construcción de nuevas subjetividades femeninas, las más jóvenes no fueron pensadas ni incluidas, aun cuando en 1949 Simone de Beauvoir, en su libro 'El segundo sexo', dedicó un capítulo a las niñas y las jóvenes. Sin embargo, se reconoce que ellas, por su manera particular de existir, hubieran debido tener un lugar propio en el pensamiento feminista.



Por su parte, el campo de los estudios sobre infancia ha incorporado solo recientemente un enfoque diferencial para dar cuenta de la manera particular como las niñas y las adolescentes participan en la vida social con sus vicisitudes. Son miles de historias dolorosas en el contexto de la degradación del conflicto armado interno en la historia reciente de nuestro país. Las múltiples violencias, como las escalofriantes cifras de violencia sexual de niñas de cero a 4 años, los feminicidios, la explotación sexual y laboral de niñas y adolescentes, nos permitieron formular preguntas para las cuales las respuestas son aún parciales. La misma Ana María Fernández, en su bello libro titulado 'La invención de la niña' (1993), identifica la cuestión de la niñez como un campo de problemas por pensar más que un concepto dado.



Pocas cifras, políticas públicas de infancia y adolescencia frágiles, insuficientes y sin enfoque diferencial —aún sabemos muy poco de adolescentes y niñas indígenas, afrodescendientes y de los sectores populares urbanos y rurales— y, como siempre, poca voluntad política fue la regla durante un largo tiempo.



Para las lectoras y los lectores, la revista también incluye otras miradas que buscan dar respuesta a las múltiples preguntas sobre este tema, tan poco debatido hoy por los candidatos presidenciales.



FLORENCE THOMAS

* Coordinadora del Grupo Mujer y Sociedad