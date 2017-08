Las mujeres, el Papa y la paz

En el contexto actual de la Colombia empeñada en hacer realidad los caminos que lleven a construir una paz integral, incluyente, sin armas y en la cual la guerra se vuelva una palabra obsoleta y carente de sentido, quiero destacar dos hechos relevantes: el final de la entrega de las armas por las Farc-Ep y la llegada a tierra colombiana de Francisco, primer papa latinoamericano.

Hoy sabemos que la paz sin las mujeres es un imposible; por ello dedico estas líneas a la importancia de la creación e instalación de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación del Enfoque de Género en el Acuerdo de Paz (CSIVE). Su quehacer estará centrado en garantizar que los derechos de las mujeres, desde sus diferencias y diversidades, se realicen y desarrollen en consonancia con los avances logrados en el proceso de formulación del acuerdo de paz.



Después de un proceso en el cual 830 organizaciones respondieron a la convocatoria para la postulación de ternas nacionales y duplas territoriales, mediante un complejo ejercicio participativo para responder a esta convocatoria, se realizaron 32 asambleas departamentales y dos jornadas informativas para organizaciones nacionales.

Se postularon 87 mujeres por organizaciones territoriales, 5 duplas por organizaciones nacionales y una dupla por organizaciones de sectores LGBTI, entre quienes fueron seleccionadas siete integrantes para conformar la Comisión: Mayerlis Angarita (Bolívar) como representante de Víctimas del Conflicto Armado; Rocío Pineda (Antioquia), Francisca Castillo (Arauca) y Yuly Artunduaga (Putumayo) como representantes territoriales; Victoria Elvira Neuta Sánchez (mujeres indígenas), Magda Alberto (Mujeres por la Paz) como representantes nacionales, y Marcela Sánchez Buitrago como representante de los sectores LGBTI.



La trayectoria de vida de todas las seleccionadas da cuenta de amplias experiencias en trabajo organizativo por la promoción y defensa de los derechos humanos; por ello no tiene explicación la ausencia en la CSIVE de mujeres representantes de las comunidades negras, afrodescendientes, palenqueras, raizales, cimarronas y diaspóricas, cuyas voces de protesta para exigir ser visibles en esta comisión merecen ser tenidas en cuenta.



Los retos de esta instancia son enormes para hacer seguimiento al cumplimiento de la incorporación de los enfoques en la implementación de los acuerdos. Por primera vez un acuerdo de paz en el mundo incorporó los enfoques de género, derechos de las mujeres y diferencial, en más de 120 acciones específicas, distribuidas a lo largo de los seis puntos del acuerdo.



Las propuestas y acciones de las mujeres por una paz completa, posible y vital deben seguir siendo no solo escuchadas, sino concretadas en acciones reales del Gobierno Nacional, las Farc-Ep y las palabras del papa Francisco, quien bien conoce el dolor y la discriminación de las mujeres a lo largo de la historia de la humanidad. Él sabe de la necesidad imperiosa e histórica de acciones de verdad, justicia, reparación y no repetición que no permitan seguir confundiendo el enfoque de género con la ideología de género.



FLORENCE THOMAS

* Coordinadora del grupo Mujer y Sociedad