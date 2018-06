Itinerario de una frustración

Los médicos colombianos, conscientes de la necesidad de actualizar la Ley 23 de 1981, o Código de Ética Médica, adelantamos un juicioso proceso de revisión de la norma, teniendo en cuenta los muchos cambios ocurridos en el campo de la salud desde la fecha de su promulgación. Durante dos años nos reunimos los presidentes de las más caracterizadas instituciones médicas y estudiamos documentos, escuchamos conceptos, deliberamos pacientemente para, finalmente, llegar a un consenso sobre los términos del texto que debía presentarse al Congreso de la República. Considerando los conductos para ello, optamos por el de la iniciativa parlamentaria, para lo cual acudimos al senador Juan Manuel Galán.

El proyecto fue radicado en la Comisión Séptima del Senado el 31 de julio de 2015 con el título ‘Por medio del cual se crea el nuevo Código de Ética Médica’. Posteriormente, el 25 de mayo de 2016 fue aprobado en la Comisión Séptima del Senado y en plenaria de esta corporación el 14 de diciembre. A la Cámara llegó el 27 de diciembre con el número 218. En la Comisión Séptima fue aprobado el 30 de mayo de 2017, y remitido a la Secretaría General el día siguiente.



Durante ese tránsito fueron varios los foros y las audiencias públicas realizados con el fin de escuchar a personas naturales y jurídicas interesadas en la suerte del proyecto, habiéndose atendido objeciones y sugerencias de algunas de ellas. A partir de entonces, el senador Galán, comprometido con los médicos en sacar avante el proyecto, acudió en repetidas ocasiones al presidente de la Cámara, representante Miguel Ángel Pinto, para que le diera la importancia debida en el momento de elaborar el orden del día, teniendo en cuenta que ya había surtido los trámites exigidos para su estudio final y aprobación.

Sin embargo, no ocurrió así. Siempre estuvo relegado por otros temas, de manera que nunca hubo tiempo para considerarlo, quedando a la espera de que fuera incluido en la próxima sesión. Todo hace presagiar que tampoco en la presente legislatura el despreciado proyecto de ética médica tenga aprobación.



He relatado de forma detallada el penoso y prolongado trámite que ha sufrido la aprobación de una ley de cuya importancia pareciera que muchos de los honorables parlamentarios no se hubieran percatado. Lo triste es saber que durante ese lapso se les dio prioridad a otros asuntos, muchos de ellos inanes. En el caso de su tránsito por la Cámara de representantes, quedó la sensación de que su presidente no hubiera simpatizado con el proyecto o, mejor, con quien lo lideraba, el senador Galán. De otra manera no se explica que nunca hubiera alcanzado el tiempo para ser considerado por dicha corporación.



El tema de la corrupción, es decir, de la falta de ética en todos los sectores de la sociedad, es un asunto que viene atosigando a nuestra sociedad. Tan importante será que en la reciente campaña electoral fue uno de los más trascendentes, adquiriendo los candidatos el compromiso de su erradicación, lo cual, en verdad, no se ve muy fácil. La preterición de los principios éticos se ha generalizado en forma tal que la legión de los corruptos campea a sus anchas, medrando en todos los espacios, dando la sensación de que tan funesto comportamiento es ya una costumbre arraigada y aceptada.



Infortunadamente, entre los médicos también hay corruptos. Por eso existe desde hace 35 años un código de comportamiento que busca evitar el extravío de quienes ejercen la profesión.



Como señalé atrás, nosotros mismos propiciamos su promulgación, y hoy queremos ajustarlo a las nuevas circunstancias. Gran aporte harían los honorables parlamentarios a la cruzada contra la corrupción dándole aprobación a tan importante instrumento.



