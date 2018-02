El estado de la salud (I)

En la entrevista que Yamid Amat hizo al procurador de la nación, Fernando Carrillo, este manifestó que la salud en Colombia está en cuidados intensivos. Al igual que él, son muchos los compatriotas que piensan así. Para encontrarle una salida a tamaña situación, el jefe del Ministerio Público ha convocado un Gran Pacto Nacional, en el que involucra al Gobierno, Congreso, jueces, médicos, directivos de EPS e IPS, usuarios y pacientes. Posteriormente, en el periódico médico Epicrisis, reafirmó su propuesta, añadiendo que el sistema de seguridad en salud había que reinventarlo, introduciéndole reformas estructurales.

Es cierto que los servicios de salud adolecen actualmente de fallas, algunas protuberantes. El sistema de salud no llena las expectativas que suscitó la promulgación de la Ley 1751, o Ley Estatutaria. No obstante las buenas intenciones que el ministro Alejandro Gaviria ha puesto para que el sistema marche bien, continúa causando insatisfacción. Pero –con perdón del señor Procurador– afirmar que la salud se halla en estado agónico es una exageración.



Existen deficiencias, sí, pero no es una situación catastrófica, como la calificó proclivemente el presidente Maduro. Creo que no hay que reinventar el sistema, sino atender cada una de las cláusulas contenidas en la Ley Estatutaria.



Hace dos años que viene implementándose esta ley. Se esperaba que la etapa de transición fuera lenta, difícil, en especial por el escollo que apareja el lastre de una deuda calculada en 5 billones de pesos y aún no se sabe cómo va a ser subsanada.



Seguramente hubiera sido más ágil el proceso si se hubiera contado con una ley ordinaria que reglamentara de manera armónica los principios contenidos en la ley marco, o Estatutaria. Hasta la fecha, la Ley 100 mantiene vigencia, remendada a punta de decretos y resoluciones, sin que hayan sido erradicados los defectos que la llevaron al fracaso.

Las venas rotas por donde se desangró el sistema están bien identificadas. Los entes de control y vigilancia han venido tomando cartas en el asunto, lo cual es un gran avance.

El ministro Gaviria –que reasumió la responsabilidad del funcionamiento de todo el sistema– ha adelantado medidas significativas, como el control de precios de los medicamentos; la eliminación de su restricción en la prescripción; la supresión de los comités técnico-científicos de las EPS; se agilizó el pago de servicios; se intervinieron algunas EPS y se eliminaron otras; se puso en práctica una política de saneamiento financiero.



Además, las venas rotas por donde se desangró el sistema están bien identificadas. Los entes de control y vigilancia han venido tomando cartas en el asunto, lo cual es un gran avance en el intento por corregir la expoliación de los recursos.



En el artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 se incluyó el modelo de atención integral en salud mediante el programa denominado Pais (Política de Atención Integral en Salud), centrado en la atención de la persona, a nivel familiar y colectivo, dirigido por el Estado en cabeza del ministro, con participación de alcaldes y gobernadores. A su vez, se estableció un modelo de atención integral en salud (Mias) que busca hacer más operante el nivel primario de atención.



De esa manera, el mecanismo de acceso a los servicios no sería a través de urgencias –como ha venido ocurriendo–, sino de la medicina familiar y comunitaria. El modelo incluye acciones de salud pública con enfoques de prevención y promoción.



Atendiendo esta disposición, el Ministerio de Salud ha venido implementándola en forma tímida, desarticulada, en razón a que la reforma contemplada en la Ley Estatutaria no se está haciendo de acuerdo con un plan ordenado en el que cada uno de los cambios engrane en un sistema integral. Sin duda, la ausencia de una ley ordinaria – como señalé atrás– ha impedido estructurar el sistema de salud que todos anhelamos.



FERNANDO SÁNCHEZ TORRES