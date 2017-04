Debate para la historia

Echando mano de la razón, desde hace muchos siglos algunos hombres inquietos intelectualmente se han dado a la tarea de develar los misterios que los han preocupado. Así se originó la filosofía, es decir el amor a la sabiduría, y tras ella la investigación científica. Como consecuencia, poco a poco los hombres de ciencia fueron constituyéndose en una piedra en el zapato para los jerarcas de las iglesias “revelacionistas”.

En el siglo XVII el italiano Galileo Galilei fue declarado hereje por enseñar que la Tierra giraba alrededor del Sol. En 1859 apareció el libro 'El origen de las especies', del inglés Charles Darwin, convirtiéndose en una poderosa carga a profundidad que puso a tambalear lo registrado en uno de los libros sagrados: el Génesis. Explicable que en 1907 el papa Pío X incluyera a aquel en el Índice de escritos prohibidos.



Desde entonces el “creacionismo” quedó enfrentado al “evolucionismo”, a punto tal que en algunos países llegó a prohibirse enseñar en establecimientos confesionales la teoría de la evolución. Dicha prohibición quedó sin piso a principios del siglo XXI con la lectura del genoma humano, al demostrarse que el 98 % de los genes humanos los poseen algunos primates, como el chimpancé. Dado que el creacionismo está íntimamente ligado a la existencia de Dios, la discusión científica adquirió también características de controversia religiosa o teologal, en la que han terciado quienes piensan que es posible hermanar la ciencia con la fe, como el jesuita Teilhard de Chardin (El fenómeno humano), por lo que sus escritos fueron prohibidos durante algún tiempo.

La presencia de Dawkins se constituirá en un verdadero acontecimiento para los círculos intelectuales, más aún cuando el debate tendrá como escenario la sede de una comunidad religiosa católica.

Lo cierto es que hasta ahora no se ha encontrado el punto intermedio donde puedan converger la visión materialista y la visión metafísica de Dios. Una buena noticia para quienes nos interesamos en el tema es que en diciembre próximo tendremos la oportunidad de asistir a un debate, o, si se quiere, a un conversatorio entre dos colosos del pensamiento científico y religioso contemporáneo: el investigador británico Richard Dawkins y el jesuita colombiano Gerardo Remolina.



Invitado por Marketing for Science and Research y con el acompañamiento de la Pontificia Universidad Javeriana y la Embajada Británica, la presencia de Dawkins entre nosotros se constituirá en un verdadero acontecimiento para los círculos intelectuales, más aún cuando el debate tendrá como escenario la sede de una comunidad religiosa católica, a sabiendas de que Dawkins es un ateo declarado y de que, por lo tanto, no está de acuerdo con que haya cátedras que enseñen la existencia de Dios. Precisamente, su visita coincide con los 80 años de la fundación de la Facultad de Teología de la Universidad y la aparición reciente del libro Fundamentos de una ilusión, contentivo de las reflexiones filosóficas del padre Remolina acerca de Dios y las religiones.



El haber aceptado intervenir en un evento donde se van a discutir temas tan candentes y avisado de que su contradictor va a estar en su propia salsa, deja al descubierto el talante intelectual del británico. En Europa y en EE. UU. ha protagonizado impactantes cara a cara en TV con altos jerarcas de la Iglesia y con reconocidos científicos partidarios del creacionismo. Dawkins es un etólogo famoso, profesor de varias universidades y autor de libros calificados como best sellers, entre ellos 'El relojero ciego', 'El gen egoísta' y 'El espejismo de Dios'. En su última obra, 'Evolución' (2009), demuestra que esta dejó de ser una tesis para convertirse en un hecho irrefutable.



Por su parte, el padre Remolina es considerado uno de los más altos exponentes intelectuales de la comunidad jesuítica. Fue rector del Colegio Máximo de la Compañía de Jesús, Superior Provincial de los jesuitas en Colombia, catedrático de Filosofía de la Religión durante tres décadas, y –¡quién lo creyera!– miembro del Consejo Superior de la Universidad Nacional.



FERNANDO SÁNCHEZ TORRES