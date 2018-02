Es viva, por fortuna, esta lengua que hablamos. Que nos permite convertir en palabras los sentimientos: y expresarlos incluso cuando los ojos no miran a los ojos de otro, y deben viajar en forma de mensaje. Que nos abre las puertas del conocimiento y se convierte en cómplice de la curiosidad. Que expone las dudas: y a veces las resuelve: y a veces las multiplica. Que traduce los pensamientos y deja claras las posiciones: también las diferencias.

Es vivo este idioma hermoso que nos permite llamar las cosas por su nombre. Y precisamente porque está vivo, y se habla aquí y allá de maneras diferentes, y el paso de los años lo moldea y el olvido lo ataca y quienes van y vienen de los otros mundos lo influencian, por eso, precisamente, algunos de esos nombres de las cosas se van refundiendo hasta que no quedan más que en los libros que dan cuenta de los tiempos idos… a veces, antes de irse del todo de las conversaciones, permanecen ocultos en la memoria de los más viejos, tal vez en espera de su oportunidad final, listos para saltar de repente y lograr que los otros se pregunten qué significa tal cosa.

Es viva nuestra lengua y está bien que así sea, y les abra las puertas de charlas y diccionarios a nuevas palabras, que permita ponerles nombre a los inventos y a las nuevas maneras de hacer las cosas: pero no deja uno de sentir el golpe de la nostalgia cuando cae en la cuenta, por ejemplo, de que ya no se habla de la mansarda ni del zaguán, cuando confirma que a la hora de comer ligero y apenas para distraer el hambre ya poco se refieren a la merienda o al mecato, que han tomado otro tono los insultos y no se oye ahora que alguien trate a su contradictor de zoquete o de majadero.



No se sienta la gente de estos tiempos en taburetes ni guarda la ropa en los armarios, no se reconoce como trotamundos a los viajeros incansables ni se tilda de cascarrabias a los malgeniados, no se llama misiá a las señoras de cierta edad y cierto protagonismo, ni se reconoce a los galanes como gallardos.



Tal vez nos toque asistir al entierro de verbos como oír y poner, porque hace ya un buen tiempo que a muchos solo les interesa escuchar y colocar. Tristemente.

FERNANDO QUIROZ