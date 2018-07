La medida del éxito

En 'Ordesa', una novela maravillosa que está dando que hablar en España, y que pronto será editada en Colombia, se queja Manuel Vilas de la importancia desmedida que le hemos dado al dinero en estos tiempos, en estas culturas: “Todos caemos en la trampa del dinero. Y todos acabamos viendo el dinero como la forma final, y justa, de medir las cosas”.

Leo a Vilas y pienso en ese señor que se preciaba de coleccionar relojes Cartier: tenía más de setenta, aunque no podía usar ni siquiera dos al mismo tiempo. Y pienso en la muñeca que vimos la semana pasada en una tienda de la calle 82, cuya única gracia era que costaba exactamente lo mismo que el salario mínimo, que reciben miles de trabajadores en este país y con el cual deben mantener a su familia.



Y pienso en los jugos que cobran a diez mil en el país de las frutas y en las camisetas que pasan de trescientos mil porque llevan un cocodrilo o un jugador de polo y pienso en los metros cuadrados que entregan en obra gris a veinticinco millones.



En eso pienso, mientras algunos de ustedes piensan que los estoy aburriendo con mis argumentos. O mientras toman la decisión de pasar la página para evitar tal incomodidad.

¿Eres tú o eres la acción del club? ¿Eres tú o eres un puesto en ese restaurante que es pasarela más que restaurante? FACEBOOK

TWITTER

Y sigo pensando (y diciendo) cosas incómodas, aunque me vaya quedando solo. Y pienso en todo lo que a veces pagamos por una marca, por un lugar en la tribuna, por un logotipo, por una fotografía en las páginas sociales, porque sentimos que estas cosas hablan maravillas de nosotros: las maravillas que no hemos logrado cultivar sin necesidad de marcas ni de marquillas.



¿Eres tú o eres la acción del club? ¿Eres tú o eres las gafas de sol de medio millón de pesos que usas en medio de la oscuridad? ¿Eres tú o eres un puesto en ese restaurante que es pasarela más que restaurante?



Vuelvo a Vilas: “El dinero es la firmeza; perderlo nos enloquece; no ganarlo nos convierte en deficientes mentales, en tarados; el dinero es la veracidad suprema, y eso es un espectáculo, es donde nuestra especie consigue su mayor densidad, su gravedad”.



Decía un amigo que aquellos hermanos “habían hecho papel en la vida” porque habían amasado pequeñas fortunas. Iba a refutar tan pobre argumento, pero comprendí que perdía el tiempo, que parece aceptado por casi todos que el éxito se mide en millones de pesos. Solo cabía un lamento. Y levantar la mano en señal de desacuerdo.



FERNANDO QUIROZ