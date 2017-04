Al lado de los caminos secretos del parque del Retiro, del pequeño y oscuro bar de la calle Echagaray, en el que solo ofrecen jerez; de la tasca incómoda que está a pocos pasos de la estación de Antón Martín, en donde conocí los pimientos del piquillo; de la calle que se desprende de la plaza Mayor y va en busca del Mercado de la Cebada, aparece en mi guía privada y caprichosa de Madrid el 'Guernica', de Picasso.

No hay ocasión en que no visite el céntrico museo que lo alberga para volver a enfrentarme al inmenso cuadro que el malagueño pintó con ocasión de la Exposición Universal de París de 1937. Para volver a emocionarme hasta las lágrimas. Para averiguar qué nuevas sensaciones me transmite esta obra inagotable que es arte y es belleza y es geometría, pero sobre todo es un grito –una suma de gritos y de lamentos contra la brutalidad de la guerra–.



Hace apenas trece días, el Centro de Arte Reina Sofía inauguró la exposición ‘Piedad y terror en Picasso - El camino a Guernica’, para celebrar ocho décadas de esta obra capital, para muchos la más importante de la historia del arte moderno.

Picasso se inspiró en el cruel y cobarde bombardeo patrocinado por el dictador Francisco Franco sobre la población de Guernica, en el País Vasco, que cobró centenares de vidas e infundió el miedo entre los españoles durante la guerra civil. Genial testimonio desde el arte de un episodio vergonzoso de la historia de España, que tristemente sigue retratando un mundo en el que abundan las amenazas de guerra, los bombardeos, el hostigamiento a las poblaciones indefensas y el surgimiento de líderes de extrema derecha.



Como lo aseguran, con mucho tino, los curadores de la exposición que el Reina Sofía mantendrá abierta hasta comienzos de septiembre: “Guernica se ha convertido en la escena trágica de nuestra cultura”.



Contuntende como poderosa voz en contra de la guerra, el Guernica es también imponente desde lo artístico, y abundan historias y leyendas fascinantes en torno a ella. Mi favorita es la revelación que hizo el escritor Manuel Vicent en la que aseguró que Picasso se inspiró para pintar a las cuatro mujeres que aparecen en la obra en la artista y fotógrafa Dora Maar, quien era su amante desde un año atrás. Y algo más: también reveló que los ojos del toro que ocupa el extremo superior izquierdo son los ojos de Maar.



