Cuánta falta nos hace Garzón

20 de marzo 2018 , 02:00 a.m.

Por momentos parecía como si el interés de Jaime Garzón fuera el de hacer reír a la gente. Pero, a medida que pasan los años –y ya van dieciocho–, uno entiende que en el fondo de su corazón y de su cabeza lo que realmente le interesaba era cambiar el país. Tratar de hacerlo más justo, más equitativo, más digno. Se lo dijo a Pacheco en una entretenida y profunda entrevista: “Creo en un país en paz. Creo que este país tiene solución”. Se lo dijo con la ingenuidad que siempre lo acompañó. Ingenuidad de niño a la que solía sumarle interesantes –y a veces explosivas– dosis de rebeldía.



Era divertido por naturaleza: su inteligencia y su inconformismo encontraban en el humor un aliado, cuando no la puerta de salida de sus ideas, la forma de expresión.

Con el tiempo, Garzón convirtió el humor en un instrumento al servicio de sus más altos propósitos, y, paradójicamente, con y el por él se hizo respetar. Con el humor ejerció la política, porque quizás no era otra cosa que política pura lo que hizo al convertirse en crítico de quienes ostentaban cargos públicos: al señalar y al criticar a los funcionarios que abusaban de su posición, que engañaban al país, que gobernaban al servicio de unos pocos, que violaban los derechos humanos...



“¡Lo que hacemos en Quac es política!”, dijo alguna vez. En el reportaje que, a manera de homenaje, realizó en 2014 Señal Colombia, Antonio Navarro Wolff dijo, refiriéndose a Heriberto de la Calle –a la postre, el más popular de los personajes de Garzón–, que algunas de sus lustradas resultaban más importantes para el país que los debates del Senado. Y el expresidente César Gaviria, que lo padecía casi a diario con sus imitaciones, aseguró que Garzón “contribuyó a que esta sociedad se volviera más democrática”.



He pensado mucho en Jaime Garzón en estos días por causa de la maravillosa serie dirigida por Sergio Cabrera, que actualmente se encuentra al aire. He lamentado la enorme falta que le hace al país, a esa sociedad por cuya reconciliación tanto trabajó, a esa Colombia en la cual entendía que la educación debía ser prioridad. Ahora que está al rojo vivo el debate electoral y se avecinan unas elecciones definitivas para el futuro del país, la crítica sin ambages de Jaime Garzón, expresada en el lenguaje universal del humor, habría sido más que conveniente.



FERNANDO QUIROZ

