¿Vientos de guerra?

A menos de veinte días de la posesión del presidente Iván Duque, en el país se respira una atmósfera de zozobra e inestabilidad social. Los asesinatos de líderes sociales, que a la fecha ascienden a 326, y la amenaza sistemática a periodistas son pruebas claras de que en el país las fuerzas oscuras quieren hacer trizas la poca paz alcanzada con las Farc y volver a hacer sonar clarines de guerra.

El Gobierno Nacional ya no puede endilgarle a la guerrilla estas muertes, pues las Farc se desmovilizaron y están en un proceso de justicia especial, que será duro y espinoso.



Entonces, ¿quién está detrás del asesinato de los líderes sociales? ¿Quién está amenazando a los periodistas? Esta es la antesala con la cual se va a recibir al nuevo presidente de los colombianos.



Sumado a esto, las declaraciones del nuevo ministro de Defensa, Guillermo Botero, en el sentido de ordenar —llámese reprimir— la protesta social, son un indicio evidente de que este gobierno va a estar contra la protesta legítima y pacífica consignada en la Carta Magna.



La opinión pública esperaba que Botero se pronunciara frente a este legado nefasto dejado por el presidente Santos y comenzara a convocar un pacto social entre el Gobierno, los empresarios, los militares y las comunidades con el objeto de prevenir la matanza sistemática.



Pero no. El nuevo gabinete ministerial ya está mostrando sus dientes y parece ser que, en vez de proteger la vida de los líderes sociales y la de los periodistas, se irá lanza en ristre contra el derecho a la reunión y la libre expresión.



En vez de avanzar hacia un Estado de derecho donde se amplíe y profundice la democracia, volvemos hacia atrás como en aquellos tiempos de tinieblas donde las organizaciones al margen de la ley creaban el caos y la inestabilidad del país.



El periodista Gustavo Álvarez Gardeazábal titulaba así una de sus recientes columnas: ‘¿A la guerra?’, para criticar las declaraciones que dio el presidente Duque en Washington, cuando afirmó que iba a liderar un bloque latinoamericano contra Maduro.



El autor de Tuluá advertía que así un Presidente no esté de acuerdo con la ideología de una nación, no puede comenzar a hacer declaraciones que vayan en contra del principio del respeto soberano, y advertía que si la guerra llegase a suceder con el país hermano, Colombia perdería pues Venezuela está mejor armada que nosotros.



Por su parte, la periodista María Jimena Duzán, en su última columna, unos días antes de que la amenazaran, retomaba las declaraciones del general retirado Leonardo Barrero, cuando afirmaba: “Prepárense porque vuelve la guerra”. Y se hacía la pregunta del millón: ¿cuál será el blanco principal de esta nueva guerra anunciada?



¿Serán los líderes sociales que están cayendo como moscas? ¿Serán los ocho millones de ciudadanos que votaron por Petro? ¿Serán los diez millones de personas que votaron por Duque y que aún creen en ‘pajaritos en el aire’?



Esperemos que la guerra no vuelva al país. Ni contra un país hermano ni entre nosotros. Ojalá el gobierno del presidente Duque sepa trabajar en pro de la inclusión social y en la defensa de los líderes sociales, como lo ha repetido en sus alocuciones.



De lo contrario, si el gobierno del doctor Iván Duque comienza con su mira desenfocada, estaríamos expuestos a dos guerras: una con Venezuela y otra contra las bandas criminales.





FABIO MARTÍNEZ

