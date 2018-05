Situada al sur del litoral Pacífico en la frontera con Ecuador, Tumaco hace parte del archipiélago compuesto por la isla de Tumaco, el Morro y la Viciosa.

En otra época esta bella región, que fue rica en explotación de tagua y era centro de acopio del oro extraído de las minas de Barbacoas, fue llamada la Perla del Pacífico por sus prodigiosas playas, su música, su gastronomía y por haber sido cuna de futbolistas como Willington Ortiz y la ‘Gambeta’ Estrada.



El poeta barbacoano Faustino Arias Reynel inmortalizó sus playas con la famosa canción: ‘Noches de Bocagrande’, tema musical que siempre se le ha endilgando a Cartagena de Indias por esos errores crasos de la historia. El músico y compositor tumaqueño Leonidas ‘Caballito’ Garcés fue el intérprete de la canción ‘La muy indigna’, que se escuchaba en diciembre en las casas de las familias colombianas.



Hoy, la situación en la Perla hay cambiado. Cuando el avión aterrizó y abrió su portezuela, una bocanada de aire cálido y húmedo golpeó nuestros rostros. Esta sensación agradable enseguida se desvaneció. La pista del aeropuerto de San Andrés de Tumaco estaba erizada de cientos de helicópteros de guerra.

Al ver este panorama que nos recordaba la película ‘Apocalipsis Now‘ de Francis Ford Coppola, los escritores Medardo Arias y Óscar Seidel, con quienes íbamos en tareas literarias invitados por la Cámara de Comercio; el periodista Jefferson Sánchez y el gestor cultural ‘Chepito’ Carabalí nos miramos y quedamos estupefactos. No era para menos. La banda criminal de ‘Guacho’ tenía secuestrado a dos periodistas ecuatorianos y su conductor.



La opinión pública conoce el desenlace fatal que sufrieron los dos colegas del país hermano y su conductor, y las voces de clemencia que exige el Gobierno ecuatoriano para que se haga justicia.



¿Cuándo cambió para mal la ciudad de Tumaco? Ante el abandono estatal y la corrupción endémica de sus gobernantes locales, Tumaco fue tomada por las guerrillas, las disidencias de las Farc y los carteles del Golfo y de Sinaloa, y se sumergió en un mar de coca.



Como Buenaventura, Tumaco hoy está tomada por las bandas criminales que tienen amordazada a la población civil. La presencia militar de los dos gobiernos es importante. Sabemos que un día ‘Guacho’ caerá. Pero mientras no se ataque de raíz el origen del mal, vendrán más Guachos, más muerte y dolor.



El próximo presidente del país deberá pensar seriamente en un plan integral de desarrollo social para el Pacífico colombiano con el objetivo de rescatar este territorio tomado por la delincuencia armada, y ofrecerle bienestar y seguridad a la población civil.



Siendo un país más pequeño, Ecuador hace rato borró esas fronteras odiosas que existen entre la sierra y la costa, e implementó un plan de desarrollo social en Esmeraldas, San Lorenzo y Guayaquil.



Al Gobierno colombiano y sus élites regionales no les ha interesado sacar de la miseria absoluta el litoral porque jamás han comprendido la importancia estratégica de las fronteras y sus mares.



Mientras en Tumaco y el Pacífico colombiano no se implemente el plan integral de inversión social que rompa esas odiosas diferencias existentes con el interior del país, seguirá habiendo miseria, coca y violencia.



FABIO MARTÍNEZ

