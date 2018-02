El ‘Joseph Conrad' colombiano

En 1899 el escritor inglés de origen polaco Joseph Conrad publicó por entregas en la revista Blackwood’s Magazine su magistral novela ‘El corazón de las tinieblas’. Al día siguiente de su publicación, el éxito de Conrad no se hizo esperar. La novela que narra la situación de ignominia que se vivía en el Congo africano por la explotación del marfil se convirtió en un referente de la literatura colonialista. La figura siniestra del rey Leopoldo II de Bélgica vaga como un fantasma por estas bellas y terribles páginas.

En 1924 el escritor colombiano José Eustasio Rivera escribió ‘La Vorágine’ una novela que denuncia la explotación del caucho en la selva del Amazonas. Aquí la iniquidad de la siniestra Casa Arana contra los indios y la naturaleza reproduce un escenario de supervivencia y crueldad contra la raza humana.



En 2010 el escritor peruano Mario Vargas llosa publicó la novela ‘El sueño del celta’ que a través del irlandés Roger Casement quien vivió en carne propia la experiencia del Congo y del Amazonas colombiano, vuelve sobre esta literatura donde se narran las atrocidades de aquellos mundos que han quedado rezagados en la historia. Sir Roger Casement fue ejecutado por la corona británica por haber denunciado las atrocidades del Congo y del Amazonas y se lo acusó de traición a la patria y homosexualismo.

En el mapa mundial de la historia hay una serie de lugares que debido a la sobreexplotación inhumana han quedado por fuera de la historia. Son restos de un colonianismo feroz que debido a la voracidad de los gobiernos y las empresas privadas, producen incesantemente un mundo de caos y violencia.



Con seguridad, Rivera leyó a Conrad pero vivió en carne propia los horrores que cometían los explotadores del caucho, cuando fue nombrado Secretario de la Comisión limítrofe colombo-venezolana, y sus artículos de denuncia comenzaron a hacer publicados en El Nuevo Tiempo de Bogotá.



Vargas Llosa leyó a Conrad y a Rivera y por esto se inspiró en el diplomático irlandés para unir el Congo con el Amazonas.



Alguna vez el crítico literario Claude Fell, traductor de la ‘La Vorágine’ al francés, en un claustro de la Sorbona me comentó que para él José Eustasio Rivera era el ‘Joseph Conrad colombiano’.



En este año se cumplen ciento treinta años del nacimiento de Rivera y noventa años de su muerte.



Sería importante que volviéramos a leer ‘La Vorágine’ no solo porque con el tiempo se ha convertido en un clásico latinoamericano sino también porque que esta historia de horror y crueldad que allí se cuenta, no se vuelva a repetir en el mundo.



FABIO MARTÍNEZ

