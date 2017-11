El miércoles pasado, 8 de noviembre, se efectuó la ‘Twitteraton’ ciudadana #RevocatoriaYa, convocada por Unidos Revocamos a Peñalosa, en la que se invitó a los ciudadanos a opinar a favor o en contra de la revocatoria del mandato en Bogotá de Enrique Peñalosa. Participaron miles y miles de ciudadanos, no solo residentes en Bogotá, sino en distintas ciudades y municipios del país. Una gran mayoría, que se calcula en un 78 por ciento de los tuiteros, fue desfavorable a la gestión del señor Peñalosa, con argumentos motivados y en lo general respetuosos.

Hoy viernes 10 de noviembre, a las diez de la mañana, será presentada en la plaza de Bolívar (si no le echan el Esmad encima) la urna virtual sobre la consulta revocatoria. Dicha urna estará a disposición de los ciudadanos a partir del próximo domingo 12, y por una semana, hasta el domingo 19 de noviembre. Es una consulta virtual para brindarles a los ciudadanos la oportunidad democrática de expresar si están contentos o afligidos con la administración actual, elegida por una minoría en el 2015 y cuyo periodo se inició el 1.° de enero del 2016. La urna virtual, como debería haberlo hecho la urna real ‒frustrada por la complicidad antidemocrática de los señores magistrados del consejo nacional electoral (lo pongo con minúsculas porque no es digno de las mayúsculas)‒, preguntará a los ciudadanos si están de acuerdo o no están de acuerdo en que sea revocado el mandato del alcalde Enrique Peñalosa.



Los resultados de la consulta virtual no son, por supuesto, vinculantes, pero servirán para medir el grado real de descontento o de aprobación de la ciudadanía con el plan de desarrollo de la administración Peñalosa y con su desempeño en los dos años que lleva al mando de su segunda gestión.



¿Aceptarán los bogotanos que la carrera 7.a, emblema y columna vertebral de nuestra ciudad, sea destruida y degradada en una troncal de TransMilenio?

¿Quieren los bogotanos que el aseo de la ciudad vuelva a ser el negocio de cuatro contratistas corruptos? ¿Que se ferien los bienes patrimoniales de la capital como la ETB, la EEB y el Acueducto?

¿Aceptarán los bogotanos que la capital de Colombia vea sustituido groseramente el proyecto del metro subterráneo, que está listo para ser ejecutado, por un proyecto de metro elevado que no tiene estudios de factibilidad ni ingeniería de detalle, el cual saldrá más costoso que el subterráneo y no le va a prestar a la ciudadanía ningún servicio útil? ¿Aceptarán los bogotanos que su ciudad se atosigue de troncales antiestéticas y de buses de diésel, de alto poder contaminador, cuando ese combustible está en vías de ser eliminado en el resto de las grandes urbes del mundo? ¿Estarán de acuerdo los bogotanos en que un pulmón de la ciudad, que todavía les permite respirar algo de aire fresco, sea urbanizado? ¿Se han puesto a pensar los bogotanos en la pesadilla que les tocará vivir los próximos diez años si obras como la troncal de la carrera 7.a o el metro elevado se pusieran en marcha? ¿Han pensado: si la peatonalización de la carrera 7.a entre la avenida Jiménez y la calle 24, que la administración Peñalosa, o el IDU, aseguraron que estaría lista para octubre pasado, no da señas de avanzar un centímetro, cuánto podrá durar una obra que sería cincuenta veces más compleja y costosa, como la troncal de la 7.a? ¿O como el innecesario metro elevado? ¿Quieren los bogotanos que el aseo de la ciudad vuelva a ser el negocio fabuloso de cuatro contratistas corruptos? ¿Que se ferien los bienes patrimoniales de la capital como la ETB, la EEB y el Acueducto?



Tal vez si lo meditan, lleguen los ciudadanos a la conclusión de que el plan de desarrollo del alcalde Peñalosa es un disparate urbanístico que podría convertir la vida de los urbanitas bogotanos en una pesadilla interminable.



En todo caso, los organizadores de la urna virtual cumplen con un deber cívico y democrático al facilitar a quien desee hacerlo la posibilidad de expresar su opinión sobre el futuro de su ciudad, de la ciudad que hoy en día les pertenece a todos los colombianos, varones y mujeres, y que no es propiedad de ningún alcalde ni de ningún grupo de logreros.



La votación, como dije, podrá hacerse a partir del próximo domingo 12, en la urna virtual con el vínculo www.votemosya.com



En su columna de ‘ADN’ del 9 de noviembre pasado, Gustavo Álvarez Gardeazábal dice que “la procuraduría del señor Carrillo abrió audiencia al pliego de cargos con el que tiene contra la pared al contralor de Antioquia por haber dado una información no veraz en su hoja de vida. Anotó que se había graduado en España, pero apenas incluyó una certificación de que realizaba estudios previos al grado”.



Sin duda, ello constituye un engaño que amerita la investigación y posiblemente la destitución del contralor. Álvarez Gardeazábal pregunta al respecto: si el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, puso en su hoja de vida y afirmó muchas veces durante su campaña que era doctor de una gran universidad de Francia, cosa que, ya posesionado, se demostró que no era cierta, lo cual constituye una falta tan grave como la que motiva la investigación al contralor de Antioquia, ¿por qué al alcalde Peñalosa no se le ha abierto ninguna investigación, siendo su mentira hermana gemela de la del contralor paisa? Buena pregunta, que con seguridad no tendrá respuesta, como lo sospecha Álvarez Gardeazábal.



ENRIQUE SANTOS MOLANO