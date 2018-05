La llave del domingo

Cuando la precandidatura presidencial de Donald Trump era motivo de risa y de chacota universal, Google Trends lo registró como el seguro ganador de la nominación republicana. Nadie, excepto Trump, les puso bolas a los pronósticos de Google, que por supuesto iban en contravía de lo que indicaban las encuestas venerables restringidas a unos pocos consultados. Trump ganó primaria tras primaria y fue elegido candidato en la convención republicana.

Después, en el curso de las elecciones presidenciales, el pronóstico sostenido de Google Trends indicó que Trump derrotaría a la súper favorita en las encuestas tradicionales, la candidata demócrata Hillary Clinton. La precisión del pronóstico de Google Trends fue tan exacta que en la suma del total de votos populares le dio a la demócrata la mayoría que realmente obtuvo, pero especificando que esa mayoría de sufragios no le alcanzaría para inclinar a su favor la decisión de los Colegios Electorales, que en el sistema de los Estados Unidos es la que cuenta a la hora de elegir al presidente.



Google también pronosticó, con igual exactitud, las victorias del neofeudal Mauricio Macri, en Argentina, del conservador Sebastián Piñera en Chile, la reelección del socialista Nicolás Maduro en Venezuela, y da como ganador por amplio margen de las elecciones de octubre en Brasil al expresidente, y hoy preso político, Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores.



En Colombia, Google Trends ha mantenido el pronóstico de la victoria del progresista Gustavo Petro, candidato de Colombia Humana, por mayoría cercana al sesenta por ciento (60%) de los votos en las elecciones del próximo 27 de mayo; y en México da por segura la elección, en julio, del también progresista Manuel Andrés López Obrador, candidato del Movimiento de Recuperación Nacional, Morena, no obstante que el agente neofacista JJ Goebbels Rendón “se está ocupando” de montarles un gran fraude electoral a ambos candidatos para evitar que sean los próximos presidentes de Colombia y México.

Tanto el presidente Santos, en Colombia, como su homólogo en México, Peña Nieto, han manifestado públicamente de manera expresa y clara que no permitirán que en sus respectivos países el fraude atente contra la democracia ni tergiverse la voluntad de los electores. Esperamos que aquí el Registrador Nacional del Estado Civil haya tomado atenta nota de la afirmación del jefe del Estado, así como de las denuncias graves, sustentadas y documentadas, que sobre un posible fraude para favorecer a los candidatos de la ultraderecha han formulado el senador Armando Benedetti y el columnista de 'Semana' Ariel Ávila.



Además de Google Trends, todas las encuestas virtuales dan como ganadora de las elecciones presidenciales este domingo a la llave compuesta por Gustavo Petro Urrego, presidente, y Ángela María Robledo, vicepresidente. La encuesta virtual de ‘Portafolio’ (publicación de la Casa Editorial EL TIEMPO) arroja como ganadora de la primera vuelta a la llave Petro-Robledo, con un 46%, seguidos por la fórmula de Sergio Fajardo y Claudia López, con un 29%. La tendencia que mide las posibilidades de los candidatos por el volumen de las manifestaciones de plaza, les otorga a Gustavo Petro y a Ángela María Robledo una votación cercana al 75% el próximo 27 de mayo. Es difícil creer que el resultado en las urnas pueda ser muy diferente al que señalan encuestas que han demostrado una eficiencia científica para el sondeo de las intenciones o tendencias de la opinión.



La llave del domingo, integrada por los candidatos de Colombia Humana, Gustavo Petro Urrego, presidente, Ángela María Robledo Gómez, vicepresidente, es una conjunción feliz de dos colombianos que poseen los mejores atributos intelectuales, profesionales y humanísticos para gobernar el país en los años venideros, que serán difíciles y complejos, no solo por las condiciones internas peculiares del país, sino por las externas, que, nos guste o disguste, tienen influencia decisiva en nuestros destinos. De la manera como sepamos asumirlas, esas condiciones externas nos serán favorables o desfavorables. Gustavo Petro y Ángela María Robledo poseen preparación suficiente para enfrentar como gobernantes de Colombia, con el apoyo masivo de la nación, esos retos formidables que nos plantea el Siglo XXI.



El régimen liberal es un sistema agónico y fracasado que ya no les sirve ni a los neoliberales. Mantener la vida colombiana bajo ese régimen de injusticia social y de retardo mental, sería condenar a nuestro país a vivir en el presente siglo como una comunidad paria, sometida al capricho de los que si han entendido las circunstancias históricas, políticas, científicas y económicas que ya están predominando en el mundo.



La Colombia Humana es la comprensión de esos fenómenos contemporáneos, y sus candidatos, Gustavo y Ángela María (dos hijos de lo más valioso que ha fecundado la provincia colombiana) los mejor capacitados para conducirnos, por medio del humanismo, hacia la gran corriente del nuevo Renacimiento que le aguarda a la humanidad, grandioso y coruscante como el que hace algo más de quinientos años iluminó al ser humano y lo liberó de las sombras del oscurantismo medieval.



Gustavo Petro y Ángela María Robledo son la llave de la esperanza que este domingo debemos escoger para abrir la puerta de nuestro futuro libre de las sombras de un régimen neooscurantista que oprime y explota sin piedad a los que se ganan el pan con su trabajo honrado. Paz, equidad, justicia, economía productiva, educación gratuita científica y de calidad, cooperación en cambio de competencia, participación activa y decisoria de la juventud en los programas de creación e innovación, formación cívica para la decencia y para combatir, hasta extinguirla, la cultura de la corrupción, son los pilares del gobierno que la Colombia Humana les propone a los colombianos.



ENRIQUE SANTOS MOLANO