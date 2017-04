Francia, la incertidumbre apasionante

Hace apenas dos meses parecía indiscutible. Los seguros contrincantes del balotaje presidencial del 7 de mayo en Francia, que se definirán este 23 de abril, serían la populista de derecha Marine Le Pen y el centrista neoliberal Emmanuel Macron, con un sólido 22 por ciento cada uno, mientras que el hasta entonces favorito, François Fillon, conservador ortodoxo, se había hundido en las encuestas por el escándalo de los puestos ficticios para su mujer y sus hijos en la Asamblea Nacional, y el izquierdista antineoliberal Jean Luc Mélenchon estaba lejos, con un 11 por ciento. Los siete candidatos restantes carecían de probabilidad y al día de hoy se han esfumado de la contienda.

A cuarenta y ocho horas de la primera vuelta presidencial, la tranquilidad electoral de dos meses atrás devino en una tensión nacional como no se había visto en los últimos cincuenta años, extendida a la Unión Europea y al mundo por las repercusiones evidentes que tendrá la elección de uno de los dos candidatos antiestablecimiento neoliberal, rector de los destinos de Europa y del mundo: Marine Le Pen y Jean Luc Mélenchon.



Esa tensión obedece principalmente al fenómeno Mélenchon. En dos meses, el candidato de La Francia Insumisa (La France Insoumise), un brillante orador, ‘primus interpares’ en un país con tradición de grandes tribunos, ha subido en las encuestas hasta empatar a Le Pen y a Macron y bajar al cuarto puesto a Fillon. El nada descartable paso de Mélenchon al balotaje con Le Pen tiene a la derecha europea y al establecimiento neoliberal con los nervios de punta y al borde de una intoxicación con barbitúricos.

Quiénes son y qué representan los cuatro candidatos que aspiran, con similares posibilidades, a la presidencia de Francia.



Marine le Pen, hija del ultraderechista Jean-Marie Le Pen, fundador del Frente Nacional, no es de ultraderecha, como quieren presentarla los medios y sus adversarios. Por ese motivo, Le Pen se ha distanciado de su progenitor. Ella es una populista nacionalista que se opone a la doctrina económica neoliberal y que considera que Francia no podrá recuperar su esplendor mientras permanezca en la Unión Europea. En política internacional está más cerca del presidente Vladimir Putin que de los Estados Unidos, si bien coincide con el nacionalismo proteccionista del presidente Donald Trump. 22 por ciento en las encuestas.



Emmanuel Macron fue ministro de Hacienda del presidente François Hollande, y diseñó la política económica de pleno corte neoliberal que ha hecho de Hollande el presidente más impopular y detestado de Francia en cien años. Macron se define como centrista socialdemócrata, o ‘falso socialismo’, (de la misma línea de Blair en Inglaterra) y se le considera representante de la Banca Rothschild. 22 por ciento en las encuestas.



François Fillon es un político muy popular, conservador tradicional, emblema de la Francia católica, que arrastra un número considerable de electores rezanderos. Sin el escándalo mencionado de los puestos postizos para su mujer, explotado al máximo por sus encarnizados rivales, sería ahora uno de los fijos para la segunda vuelta. Es adorador incondicional de la deidad neoliberal Margaret Thatcher. 18 por ciento en las encuestas.



Jean Luc Mélenchon es la gran sorpresa. Fundador el año pasado del movimiento La Francia Insumisa, su elocuencia formidable y sus planteamientos programáticos claros y que van al corazón de millones de franceses lo treparon del 11 al 22 por ciento en las encuestas, empatando con los dos favoritos originales. Mélenchon, socialista antineoliberal, propone la salida de Francia de la Unión Europea (‘frexit’) y la restauración de un régimen democrático que actúe con la participación del pueblo (las comunidades) y no a espaldas de este. Propone también convocar una asamblea constituyente que clausure la V República y le dé paso a la VI. Sus propuestas han estremecido a Francia. Los franceses resueltos a sumarse a la insumisión crecen día por día. Mélenchon apoya a Podemos en España y aspira, si es presidente, a estrechar relaciones con los insumisos de América Latina y a participar, por ejemplo, en el Alba, la Alianza Bolivariana para América. La prensa conservadora francesa, como el venerable ‘Le Figaro’, lo ha bautizado ‘el Chávez francés y su proyecto delirante’. Pues sí, pero ese proyecto delirante está motivando hasta el delirio a millones de franceses, que gritan en las multitudinarias manifestaciones de La Francia Insumisa “Fuera, fuera, fuera el neoliberalismo” (‘dégagez’).



A estas alturas, no es posible predecir ningún resultado. La opinión francesa se muestra aún indecisa, en un grado propicio para cualquier sorpresa. Solo se pueden barajar combinaciones especulativas. Si ganan la primera vuelta Le Pen y Macron, está dentro de lo previsto. El establecimiento neoliberal volcará su fuerza para respaldar a Macron en el balotaje y, posiblemente, la indeseable populista Le Pen será derrotada.



Si ganan Macron y Fillon, cosa improbable, el balotaje podría favorecer a Fillon, quien no despierta ningún temor en el establecimiento.



Si ganan Fillon y el indeseable izquierdista Mélenchon, Fillon obtendrá el respaldo total del establecimiento y La Francia Insumisa podría quedar sometida.



Pero si ganan Le Pen y Mélenchon, ¡cataplum! El establecimiento se vería acorralado por dos indeseables. Cualquiera de los dos que sea elegido presidente en la segunda vuelta representa el ‘frexit’ y el comienzo de la rebelión antineoliberal generalizada.



No estamos ante una elección más. Hoy, como en 1789, el pueblo francés retoma la capacidad de cambiar el curso de la historia mundial. O de seguir por el mismo camino trillado, desesperanzador y peligroso por el que trastabilla el mundo actual.



