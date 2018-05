Retiros espirituales por Colombia

En medio del desconcierto y la confusión que existe a escasos días de las elecciones presidenciales, aprovechémoslos para hacer una especie de retiros espirituales y pensemos sobre el futuro de Colombia. Pensemos en grande y sin egoísmos. De la decisión que tomemos con nuestro voto el próximo 27 de mayo dependerá el rumbo que tome el país en los próximos cuatro años.

Nuestro voto es sagrado y definitivo. No podemos quedar solo a merced de unas encuestas, de la propaganda difundida por la radio, la televisión y los famosos tuits, cuyo único resultado ha sido el de exacerbar los ánimos y agudizar la confrontación y polarización entre los colombianos.



Si bien los debates presidenciales pueden ser de utilidad para cierto auditorio, la mecánica que se utiliza no permite saber a ciencia cierta cuál es la posición real de los candidatos sobre determinados asuntos que interesan a la opinión. Es el caso del agro, que sigue siendo un tabú para ciertos sectores y por ello en los debates se toca superficialmente. Es la forma de evadir el tema del proceso de paz que conlleva el de la tenencia, restitución y repartición de la tierra. Este es el aspecto que más preocupa y ha preocupado siempre a la derecha en Colombia. No es que las Farc entren a ocupar sus curules en el Congreso, ni que los guerrilleros no paguen un día de cárcel ni que no extraditen a Santrich; lo que les interesa realmente es mantener grandes extensiones de tierra, así sean lotes de engorde o improductivas, sin cumplir, por lo tanto, con la función social que tiene la propiedad desde la Ley 200 de 1936. De ahí la propuesta de las llamadas ‘agroindustrias’, las cuales no son otra cosa que un sistema para preservar los latifundios y colocar al campesino en una situación dependiente

.

También me llama la atención que en el debate entre los candidatos no se haya mencionado prácticamente nada sobre política internacional; como si no fuera urgente pronunciarse sobre temas como el problema que tenemos con Venezuela, por la inmigración incontrolable a nuestro territorio, o con Ecuador, por el asesinato de tres periodistas en la frontera, el problema Palestino o, sobre todo, con Nicaragua por la controversia que tenemos en la Corte Internacional de Justicia.



Este último aspecto requiere de un planteamiento serio y jurídicamente sustentable y así contrarrestar los errores y omisiones de Colombia a largo de estos diez años de pleito en La Haya sobre el archipiélago de San Andrés. Máxime cuando el próximo año se deciden las excepciones preliminares presentadas por Colombia en respuesta a la demanda de Nicaragua sobre el incumplimiento del fallo de La Haya de 2012 y la decisión que habrá de tomarse sobre su segunda pretensión de reivindicar una plataforma continental más allá de las 200 millas marinas. Todos asuntos que habrá de enfrentar el nuevo gobierno.



Quiero reiterar que el voto es libre y no puede estar determinado entre los candidatos que puntean en las encuestas. Es un asunto de conciencia ciudadana, según la cual habrán de decidir entre quienes pretenden mantener la situación de zozobra y guerra entre los colombianos; y los que respaldan sin reservas el proceso y los acuerdos de paz como expresión de convivencia nacional y darle un impulso a la transformación de Colombia para lograr una sociedad más justa y equitativa.



Hacer trizas o modificar los acuerdos de paz puede abrir la puerta nuevamente a la guerra. Yo votaré por quien nos garantice proseguir con los acuerdos de paz, con todos los problemas que pueda tener su implementación, porque considero que todos son superables en el curso de su ejecución. Espero que mis amigos hagan lo propio.



ENRIQUE GAVIRIA LIÉVANO