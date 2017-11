La consulta liberal y la elección presidencial

Este domingo 19 de noviembre se convocó una consulta abierta para escoger uno de los dos candidatos del Partido Liberal que se postularon para la presidencia de la República (2018-2022). Son ellos Humberto de la Calle y Juan Fernando Cristo.

Aquí no se trata de un simple acto de disciplina partidista ni de rivalidades o rencores personales, sino de un acto de responsabilidad política.

De esta consulta puede salir quien ofrezca un programa lo suficientemente atractivo que logre aglutinar otros fuerzas progresistas y afines, y llegar así a la segunda vuelta para la elección de Presidente de la República. Naturalmente, eso dependerá de si la campaña la manejan personas que por su trayectoria y honorabilidad infundan respeto entre los electores.



El país se cansó de la demagogia, del populismo barato y de las promesas incumplidas de los candidatos al Congreso y la Presidencia de la República. El país espera que el próximo presidente (ojalá liberal) garantice la vida de los líderes sociales, luche con reformas efectivas para disminuir la pobreza en el campo y la ciudad, ponga coto a los abusos constantes en los servicios de salud y ponga bajo las rejas a los corruptos de todos los pelambres y, en general, propicie una reforma integral de la justicia que logre recuperar la fe de los ciudadanos en sus jueces y magistrados.



Tal vez así los colombianos, en general, y los abogados, en particular, tratemos de olvidar los vergonzosos episodios de un fiscal anticorrupción que resultó corrupto, unos magistrados de las altas cortes que vendían sentencias (‘cartel de la toga’) y unos funcionarios inescrupulosos que recibían coimas o sobornos de la brasileña Odebrecht para obtener contratos en la construcción de carreteras.

El “país nacional” del que hablaba Jorge Eliécer Gaitán le exige al nuevo gobierno una política internacional independiente y una acción diplomática acertada en defensa de nuestro archipiélago oceánico de San Andrés, ya desmembrado en La Haya y con el peligro de perder parte de nuestra plataforma continental o territorio sumergido, en la controversia con Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia.



No se nos olvide que es al próximo gobierno al que se le notificará el fallo sobre la contramemoria presentada finalmente por Colombia ante la Corte Internacional el pasado 28 de septiembre, y será este gobierno el que defina la nueva estrategia.

He dejado por último el proceso de paz, no porque sea menos importante que lo analizado anteriormente, sino porque este es uno de los temas claves para la escogencia del candidato liberal a la Presidencia de la República.



Es cierto que los dos candidatos liberales no han presentado aún su programa de gobierno. Sin embargo, ambos coinciden en la defensa de los acuerdos de paz y la participación política de los desmovilizados de las Farc.



Es aquí donde me permito hacer una apreciación muy personal, sin herir susceptibilidades. Creo que la trayectoria, y sobre todo la experiencia directa en las negociaciones de paz con la Farc, de Humberto de La Calle es factor digno de tenerse en cuenta para la escogencia. Este va a ser, sin duda, el tema más espinoso de la campaña y Humberto de la Calle ha tenido el temple necesario para defender con argumentos válidos el proceso de paz y la justicia transicional frente no solo a la rabiosa oposición del Centro Democrático, sino que le espera ahora la de Cambio Radical y del Partido Conservador, que abandonaron el barco creyendo que se estaba hundiendo y ahora engrosaron las filas de quienes piensan que primero son los votos o la ‘mermelada’ que la paz en Colombia.



Por lo expuesto y por otras consideraciones, votaré por Humberto de la Calle el próximo domingo.



ENRIQUE GAVIRIA LIÉVANO