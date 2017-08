Intervención humanitaria en Venezuela

La violación constante de los derechos humanos de la población en Venezuela ha producido un rechazo general de la comunidad internacional, y de ahí la necesidad de ponerle fin a esta situación, que ya está afectando la paz y seguridad internacionales.

Los intentos de diálogo con el gobierno de Maduro han fracasado. La única respuesta a las enormes manifestaciones pacíficas de la oposición en su contra ha sido la represión contra los diputados de la Asamblea Nacional y cientos de muertes causadas en enfrentamientos con la fuerza pública. En forma desafiante instaló ilegalmente la Asamblea Constituyente, y su primer acto fue la destitución de la fiscal Luisa Ortega, quien ha tenido el valor de denunciar todos los actos ilegales del Gobierno y debió salir del país, huyendo de las amenazas contra su propia vida. El Gobierno de Colombia hizo bien en protegerla.



En el entretanto, el impredecible presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentaba como alternativa una intervención militar en Venezuela. Menos mal, la sugerencia fue rechazada de plano por el presidente Santos.



A Colombia le sobran razones para romper relaciones diplomáticas con Venezuela, dados los atropellos que ha cometido sucesivamente contra nuestros nacionales y soberanía. Especialmente a raíz del episodio en que el Ejército venezolano invadió nuestro territorio y arrasó con las cosechas de nuestros campesinos cerca de la frontera.



No obstante, esta, como otras alternativas, debe plantearse ya no solo en la OEA, sino en la propia Organización de las Naciones Unidas.

La situación en Venezuela debe analizarse desde la perspectiva de la violación de los derechos humanos y de su protección internacional. Hoy, la preservación de los derechos humanos es una obligación que no se restringe al ámbito territorial de los Estados, sino que se extiende a la propia comunidad internacional. Forma parte de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas (artículos 1, 3, 55 y 56) y de todas las declaraciones e instrumentos de derechos humanos en los ámbitos mundial y regional.



Por eso, ningún Estado puede justificar su violación invocando simplemente la soberanía estatal. Para el derecho internacional moderno, los derechos humanos son tan esenciales y universales y tienen tanta importancia para la persona humana que si son violados por un Estado, no pueden ignorarse por los demás.



En eso se fundamenta, precisamente, la llamada intervención humanitaria, que no debe confundirse con otros conceptos del derecho internacional. Se trata de las acciones emprendidas por la comunidad internacional en el territorio de un determinado Estado, con el fin de proteger y defender la población de violaciones de los derechos humanos fundamentales.



Si bien la figura de intervención humanitaria no está prevista expresamente en la Carta de las Naciones Unidas, en la práctica se ha venido aplicando mediante la intervención y resoluciones del Consejo de Seguridad. Especialmente, en el caso de que pueda establecerse un vínculo entre la violación de los derechos humanos y actos que amenacen o quebranten la paz internacional. Esta es, sin duda, la situación de Venezuela.



En este caso, el Consejo de Seguridad podrá hacer recomendaciones, tomar medidas provisionales o adoptar medidas coercitivas que comprendan la interrupción total o parcial de las relaciones ferroviarias, marítimas, aéreas, etc., la ruptura de relaciones diplomáticas y el uso de la fuerza.



Estos son los elementos que la comunidad internacional o un grupo de Estados determinados deben tomar para iniciar la intervención humanitaria, que yo sugiero.



ENRIQUE GAVIRIA LIÉVANO