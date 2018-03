Una difícil decisión

Cada vez son más los ciudadanos que atraviesan las fronteras que separan a Venezuela de cualquier otra nación. Todos ellos diferentes entre sí; por un lado están los que viajan hasta Maiquetía para subirse a un avión y ver como su país se vuelve más pequeño desde las alturas, entre ellos están quienes mutilan pedazo a pedazo la obra de Cruz Diez para algún día “reconstruir a Venezuela” luego de un acto vandálico como ese, son de ese grupo un tanto ignorante que sienten con cada fibra de su piel pero no piensan de la manera correcta.

Los venezolanos que bajan de los aviones son cada vez más y están en todas partes, desde ese pequeño pueblo mexicano hasta las grandes capitales estadounidenses. Venezuela ya no se limita al territorio nacional, sino que puedes encontrar arepas en Chile y escuchar hablar de “pana” en Perú. En Ecuador un grupo de compatriotas apoyan a los venezolanos con comida desde las estaciones de autobús y en Colombia hay un albergue destinado a quienes cruzan la frontera desde el país vecino.



La llamada “diáspora venezolana” se ha vuelto un problema que agobia a la mayoría de los países americanos, porque ya va más allá de la simple migración de personas que buscan un futuro mejor, es una huida en masa de un pueblo que pide a gritos que lo acojan como se hizo aquí hace muchos años, cuando Venezuela aún era la tierra prometida.

Por otra parte, están quienes se atreven a emprender un viaje de 10 días por tierra, hospedándose en hoteles de mala muerte y privándose de comer una comida hecha en casa. Son aquellos que explican en sus bitácoras de viaje que existen diferentes tipos de civilizaciones aun dentro de un mismo país, dan su posición a través de los grupos familiares y se hacen amigos de su compañero de asiento cada que cambian de autobús.



La suya es toda una travesía que empieza con algunas lágrimas en el hombro de un ser querido y termina con la persona deseando no volver a subirse en un autobús.



También están los más osados, aquellos seres que son capaces de subirse a una lancha pesquera diseñada para 15 personas pero que abordan 40, embarcándose rumbo a Curazao o Aruba para trabajar de ilegales en una construcción donde deben esconderse en edificios sin ventanas o, por el sur luego de manejar varias horas, llegan a Brasil donde se convierten en vendedores ambulantes en aquellos pueblos cercanos donde pueden encontrar quien hable español.



Esto ocurre porque se están yendo todos: pobres y no tan pobres; con títulos universitarios o apenas terminando el bachillerato; con hijos y sin ellos. Es irrelevante quién seas o qué tengas en Venezuela porque igual no vale nada, lo único que parece importar es cuántos años tienes porque un hombre de 50 ya hizo su vida, pero un muchacho de 20 que se queda está destinado a la miseria, a pasar noches en vela porque un día le faltó la cena y mañanas de fatiga porque no pudo desayunar.



Un joven en esta Venezuela nunca podrá comprarse una casa nueva o un carro de agencia, no podrá mantener una familia o morir en paz algún día y aun así, decidir si irse o quedarse se siente como el nervio expuesto de un diente roto, porque es sencillo decir “me voy”, irse es lo complicado, pero la decisión está entre emigrar y empezar de 0 completamente solo o quedarse y vivir como un miserable en compañía de otros miserables que tarde o temprano también se irán.



ELLY HERNÁNDEZ

* Estudiante de la Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela.