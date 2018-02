Elecciones trucadas

Hablar de crisis en Venezuela se ha convertido en algo tan común como ver a la miseria caminando sobre el suelo petrolero. Desde la última candidatura de Hugo Chávez, en el 2012, los venezolanos han tratado desesperadamente de volver a ver unas elecciones presidenciales con resultados favorecedores, pero no fue el caso en ese momento. Luego llegó abril del 2013, y con ello una nueva esperanza, pero la ignorancia y el fraude se impusieron condenándonos a la peor etapa del que alguna vez fue uno de los países más ricos del mundo.

Cinco años, numerosas sanciones internacionales y varios diálogos sin ningún resultado después una Asamblea Nacional Constituyente sin jurisdicción alguna toma la decisión de adelantar las elecciones presidenciales para el 22 de abril, en las que planean utilizar un sistema trucado y un arbitraje contratado y al igual que en la dictadura cubana el candidato que se medirá contra Nicolás Maduro será Nicolás Maduro, ya que la oposición venezolana todavía “estudia” si es buena idea postular o no un candidato.



La intención del régimen es mantener la racha ganadora que acarrean desde el fraude de las regionales y que provocó la abstención opositora en las municipales donde ni siquiera nos preocupamos por esperar los resultados. Sería un sueño hecho realidad si esas elecciones significaran una salida a la crisis, pero no, pues sería una sorpresa que el 23 de abril el ganador sea un opositor.

Pero Venezuela está demasiado herida como para seguir peleando, ahí el motivo de la diáspora venezolana. FACEBOOK

TWITTER

Ojala viviéramos en democracia y las presidenciales fueran un acontecimiento digno de esperar como hace 20 años, pero el chavismo ya tiene los resultados sin necesidad de realizar elecciones y ese domingo el mismo dictador de voz irritante se aferrara al poder, pronunciando sus propias alabanzas y agradeciéndole a aquel muerto que veneran como un dios todopoderoso, ordenara a cortar cabezas y encarcelar inocentes y luego de ser aplaudido por ignorantes, dirá que es líder democrático.



La mayoría de los países ha dicho que no reconocerá los resultados de las elecciones presidenciales de Venezuela y si lo que quiere la oposición es apoyo internacional no deberían participar, pero al mismo tiempo sería como entregar al país con nosotros en él. Nos estarían vendiendo como esclavos.



La solución no es democrática, no si el chavismo pone las condiciones. Pero Venezuela está demasiado herida como para seguir peleando, ahí el motivo de la diáspora venezolana, porque si mi país no tiene futuro yo podría tenerlo en otra parte.



ELLY HERNÁNDEZ

* Estudiante de la Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela.