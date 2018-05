Circo electoral

48 puntos de diferencia con el contrincante más cercano, 68 % de los votos a favor. Suena a que Nicolás Maduro obtuvo una victoria aplastante, pero lo que la ahora más sólida dictadura venezolana no cuenta es que hubo un 53 % de abstención. Más de 11 de los 20 millones de electores no votaron.

5’823.600 son los votos aproximados que obtuvo Nicolás Maduro, ¿dónde están los 10 millones de chavistas?, ¿dónde están los 11 que estaban a favor de la constituyente? Como pocas elecciones, tras estas presidenciales Tibisay Lucena anunció los resultados antes de las 11 de la noche, con una sonrisa triunfal porque por primera vez no hubo necesidad de trucar los resultados: Maduro ganó.



El dilema estuvo en ir o no a votar, “Si votamos, ganamos” fue el eslogan de campaña de Henry Falcón, no votamos y no ganamos pero estoy segura que de haber acudido en masa a las urnas como en el 2012 hoy el mapa seguiría teñido de rojo porque este no es un régimen del que se pueda salir de forma democrática; Chávez contra Capriles y este contra Maduro, la Asamblea Nacional y las regionales son la prueba de ello. De las dictaduras no se sale con votos.

Maduro seguirá al mando de un país deprimido y resignado, cuyos ciudadanos apáticos se niegan a aceptarlo como presidente pero tampoco creen en quienes les dicen que hay una luz al final del túnel. FACEBOOK

TWITTER

Lo que no se dice es que Maduro obtuvo 14 millones de votos en contra, que vinieron de todos los que nos negamos a participar en este circo.



Maduro seguirá al mando de un país deprimido y resignado, cuyos ciudadanos apáticos se niegan a aceptarlo como presidente pero tampoco creen en quienes les dicen que hay una luz al final del túnel. Hasta ahora la salida más factible sigue siendo sacrificar el bienestar colectivo y buscar lo que es mejor para nosotros como personas, convirtiéndonos en un pueblo sin patria, en extranjeros en cualquier nación que nos abra las puertas porque a partir de ahora así como América es para los americanos, Venezuela será para los chavistas.



El venezolano ya no es ni la sombra de lo que fue en su época de abundancia, Venezuela se ha ido degradando hasta llegar a los escombros que es hoy y mientras cada vez más personas comen de la basura y se mueren por falta de medicinas, tiranos de la talla de Maduro engordan con el hambre 30 millones de personas. ¿Qué será de nosotros en el 2025? Cuando yo cuente 27 años y el régimen, 26.



ELLY HERNÁNDEZ

​* Estudiante de la Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela.