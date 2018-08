Atentado a la inteligencia

De chofer a dictador y ahora a cirquero. La palabra magnicidio incluso le queda grande aún cuando la payasada hubiese sido real. Como si Juan Manuel Santos no tuviese nada mejor que hacer y hubiese decidido financiar un dron, comandados hasta la Avenida Bolívar de Caracas para disparar a fallar una bomba que curiosamente se oyó como un accidente de cocina.

El chavismo nos cree idiotas, hace 55 años del asesinato de John F. Kennedy y 153 del de Abraham Lincoln y el mundo aún desconoce la identidad de los perpetradores; pero a menos de 24 horas del supuesto atentado al presidente ilegítimo de Venezuela, ya Nicolás Maduro conoce el nombre de los autores intelectuales y la Guardia Nacional Bolivariana capturó a quienes manejaban el dron tras haber recibido entrenamiento en Colombia, porque incluso descubrió la estrategia diseñada por el diputado de la Asamblea Nacional, Juan Requesén, encarcelado 48 horas después.



Cuanta efectividad de un gobierno que ni siquiera cuenta con hospitales capaces de curar el sarampión, enfermedad que cruzó la frontera junto con los migrantes.

El régimen chavista se ha vuelto un experto en jugar con la ignorancia de las personas. Luego de bajar el telón se culpó a la “Derecha Fascista” quienes se limitaron a decir “Desconocemos magnicidio alguno” así como al ex presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, quien en pocas palabras dijo “Como si no tuviera nada mejor que hacer”. El escándalo lo armaron el cirquero y sus payasos al ver que nadie les dio mayor importancia porque nada fue real.



Aunque, todo sirvió para que se viera como la “capacitada” Guardia Nacional Bolivariana, quienes están listos para proteger al país de los “golpistas”, corrían como borregos asustados, y así pasaran a la historia como un chiste para el pueblo que los repudia; pero como dice el dicho popular, no será más que una raya más para el tigre.



Y a pesar de todo, estoy segura que hay quien cree ciegamente en las palabras del cirquero, quien admira la payasada y solo dice WOW con la boca abierta, agradeciéndole a la imagen de Chávez enmarcada junto a un crucifijo que Maduro salió ileso.



No es de extrañar que en cuestión de días el gobierno de un nuevo bono de 9.000.000 de bolívares con motivo del atentado y que se sigan fabricando pruebas para transmitir en cadena nacional. Lo triste no es que Maduro siga vivo, sino que existan quienes creen que de verdad intentaron asesinarlo.



ELLY HERNÁNDEZ