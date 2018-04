Venezuela y Colombia

Este miércoles, los candidatos presidenciales debatieron las relaciones de nuestro país con Venezuela en la Universidad del Rosario. Desde el portal digital de EL TIEMPO se podía ver el debate, en vivo. Extraordinario. Menos extraordinario es que Venezuela sea tema de debate electoral —lo ha sido en otras elecciones recientes, en contraste con décadas pasadas—.

Mientras observaba el debate, sin embargo, mi atención se distraía por la historia, frente a la discusión sobre el predominio populista en Venezuela. ¿Cómo explicar la divergencia de trayectorias constitucionales entre ambos países? ¿Han sido tan divergentes?



No son interrogantes nuevos. Fueron parte de un coloquio en Cartagena en días pasados, cuando discutimos el pensamiento liberal de ambos países durante el siglo XIX.



Quien se acerque al asunto no tarda en descubrir lazos liberales que unieron a Colombia y Venezuela en momentos fundantes. El descubrimiento se tropieza con la confusión que produce Bolívar, su asociación casi exclusiva con la Gran Colombia. En un falso razonamiento se desemboca en la falsa dicotomía entre una Nueva Granada liberal, santanderiana, y una Venezuela caudillista, bolivariana

El error se encuentra, creo, en ignorar la presencia del temprano liberalismo venezolano que se opuso a Bolívar. Ignorancia colombiana más que venezolana.

Considérese la Fe política de un colombiano, uno de los documentos liberales más lúcidos de la época, publicado en 1826, comentado aquí semanas atrás (6/4/2018).Aquel texto defendía la Constitución y rechazaba cualquier omnipotencia, en oposición a los designios dictatoriales de Bolívar.



Se desconoce el nombre del autor del documento. El historiador Eduardo Posada (1862-1942) —tocayo sin vínculos familiares, hasta donde sepa— lo atribuyó a Eloy Valenzuela, un cura santandereano dedicado a la botánica. Pero Valenzuela estaba muy lejos del liberalismo y más cerca de Bolívar.



Todo indica que la Fe política de un colombiano no la escribió un neogranadino, sino un venezolano.



Así lo registró la Gaceta de Colombia (1/4/1827), como me lo señaló Daniel Gutiérrez Ardila. Otro historiador, Iván Jaksic, cree que su autor fue Francisco Javier Yanes, venezolano de adopción: secciones de su Manual político del venezolano (1839) reprodujeron textos de la Fe política. Y el director del Archivo Nacional, Armando Martínez, ha comprobado que su autor fue Rafael María Baralt (1810-1860), venezolano.



Hubo otros liberales antibolivarianos en Venezuela, como Tomás Lander. Pero además de la Fe política se produjeron otros textos de marcado sello liberal, como los de Juan Germán Roscio. El Manual de Yanes es un documento con escasos paralelos en Colombia.



Las raíces comunes liberales en las primeras décadas de la independencia no debían sorprender. Lo que sorprende es la divergencia que, en la historia intelectual de ambos países, llegó a su pico más marcado en la segunda década del siglo XX. Contrástese el Cesarismo democrático, de Laureano Vallenilla Lanz, con Idola fori, de Carlos Arturo Torres.



No todo fue desde entonces divergencia. Basta recordar los paralelos democrático-liberales desde 1958, tras el advenimiento al poder de Rómulo Betancourt. Casi medio siglo de convergencia, única en momentos de dictadura militar, no fue un episodio esporádico e insignificante.



¿Qué lecciones pueden sacarse de este breve relato? No lo sé. Algo es cierto: en sus momentos fundantes, Venezuela y Colombia tuvieron fuertes raíces liberales comunes, y hemos tenido trayectorias democráticas afines de larga duración. Importa registrarlo en momentos en que solo parecen reconocerse las divergencias.



EDUARDO POSADA CARBÓ