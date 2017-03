Una voz de alerta

La voz de alerta se encuentra en la última columna del exministro y exembajador Fernando Cepeda Ulloa: el apoyo de Estados Unidos a nuestro país, sostenido desde hace dos décadas, está rodeado de enormes incertidumbres bajo la administración Trump. (El País, Cali, 24/3/2017).



Dos señales motivan su reflexión: el silencio del presupuesto norteamericano en la materia y el “muy negativo” balance sobre desarrollos recientes de la producción de drogas en Colombia; particularmente, el crecimiento de cultivos de coca y amapola.

Cepeda Ulloa nos remite al estudio del Center for American Progress escrito por Dan Restrepo, Frank Mora, Brian Fonseca y Jonathan Rosen, con ocasión de la visita del presidente Santos a Estados Unidos el año pasado (‘The United States and Colombia. From Security Partners and Social Partners in Peace’, 2/2016).



El documento de Restrepo y sus colegas refleja la visión norteamericana detrás del apoyo a Colombia en las últimas décadas, con algunos replanteamientos. No es un texto solo de interés histórico, así el gobierno de Trump haya llegado con otros planes.



Se recogen allí, de manera sucinta, los orígenes y la trayectoria del Plan Colombia. Restrepo y sus colegas hacen eco desafortunado de la idea errónea que proyectó al nuestro como un Estado al borde del fracaso décadas atrás. La situación era ciertamente crítica. En muchos aspectos, lo sigue siendo hoy. Ni el ‘catastrofismo’ ni la complacencia ayudan.

El punto podrá ser para algunos marginal. Pero analistas y líderes políticos tendrían que ser más cuidadosos con el lenguaje: las palabras definen diagnósticos y condicionan políticas.



El documento, de todas formas, permite apreciar en perspectiva la ayuda de Estados Unidos a Colombia. Entre el 2000 y el 2015, nuestro país habría recibido unos 10 billones de dólares en asistencia norteamericana. Esta sería la suma que, cada 29 días, los Estados Unidos gastaron en Irak y Afganistán entre el 2001 y el 2014.



Con razón, pues, Restrepo y sus colegas destacan los “excelentes retornos de la inversión” norteamericana en el Plan Colombia. De paso, reconocen que el 95 por ciento del financiamiento del Plan Colombia provino de fuentes colombianas.



Y es que el mensaje central del documento de Restrepo y sus colegas es advertir que Colombia ha sido para Estados Unidos el caso “más exitoso” de la diplomacia bipartita en el siglo XXI. De allí las sugerencias de consolidar los “notables avances” y de convertir a ambos países en “socios estratégicos”. Aquello fue en febrero del 2016, antes de la llegada de un nuevo huésped a la Casa Blanca.



Frente a los “notables avances”, Restrepo y sus colegas subrayan serios retos pendientes para Colombia: inseguridad, desigualdad, desplazados, drogas, derechos humanos, desmovilización y reintegración de exparamilitares y exguerrilleros, debilidad institucional del Estado. La lista es tan extensa como sustantiva.



Ser “socios globales” de Estados Unidos suena muy bien, pero la disparidad entre ambos países es tal que exige mayor realismo. En muchos casos, las propuestas del documento hacia el futuro van en una dirección: ayuda norteamericana a Colombia. En otras áreas, el país tiene mucho que ofrecer, sobre todo en la protección del medioambiente y en la lucha contra las drogas. En ambos casos, no obstante, nuestras vulnerabilidades son notables: la noticia de que están desapareciendo nuestros nevados es alarmante.



Cualquier “asociación global” exigiría creer además en el proyecto globalizador. Trump, sabemos, quiere ir en la dirección contraria, la de los muros nacionalistas. El reto diplomático para Colombia es inmenso. Debe escucharse la voz de alerta de Fernando Cepeda Ulloa.



EDUARDO POSADA CARBÓ