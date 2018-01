No es un libro de historia, pero se anuncia como tal, y el tema es central en la tarea de todo historiador. A 'Short History of Truth. Consolations for a Post-Truth World' (Londres, 2017) es el breve texto de Julian Baggini, filósofo británico que escribe para el vulgo.

No obstante el título, no se trata de una historia de la verdad. Baggini ofrece, en cambio, una “taxonomía” de la verdad, con el fin de apreciar sus complejidades y advertir sobre sus “usos y abusos”.



Baggini identifica diez tipos de verdades (siempre en plural): eternas, autorizadas, esotéricas, razonadas, empíricas, creativas, relativas, poderosas, morales y totales. No tengo espacio aquí para referirme a todas ellas. Pero la lista sirve para ilustrar los propósitos de su ejercicio.



Baggini quiere explorar las distintas justificaciones que existen para reclamar la verdad y cómo cada una de ellas contiene “imperfecciones” que, bien entendidas, sirven para defender mejor los valores de la verdad.



Considérese, por ejemplo, uno de sus tipos más problemáticos, el de las verdades “eternas”, las sostenidas por los diferentes credos religiosos basados en sus diferentes textos sagrados. Las verdades de los creyentes no pertenecen “a la misma especie” que la de ciertos hechos verificables.

“La teología y la ciencia no deben confundirse”, nos dice Baggini. El conocimiento religioso difiere del secular. Esta premisa hace posible la “coexistencia” entre seres humanos que adhieren a una u otra fe religiosa: “Ofrece la mejor esperanza de reducir el peso de la religión como fuente de conflicto en el mundo”.



Otro tipo de verdad es la que emana de personas con “autoridad” en sus respectivas materias. Por ejemplo, en temas de salud: ¿le creemos al curandero o al médico especialista en su área? ¿Y qué criterio nos sirve para confiar en unos en vez de otros?



Baggini señala la “paradoja”: nuestra selección de una autoridad por encima de otra suele estar anticipada por nuestro parecer sobre ellas. De aquí se derivan sugerencias prácticas: “Si nos interesa la verdad, no podemos rechazar ni aceptar con mucho entusiasmo las autoridades en cuyo juicio confiamos”. Debemos ser más cautelosos sobre nuestras decisiones y los criterios que las animan.



Un tipo de verdad en apariencia incontestable es la “empírica”, la basada en hechos comprobados. Pero quienquiera se acerque a los experimentos científicos pronto reconoce la incertidumbre que con frecuencia los acompaña. “La fortaleza de la evidencia empírica –advierte Baggini– reside en el hecho de estar siempre abierta al escrutinio, a la revisión, y al rechazo”.



Quizás los más fuertes asaltos recientes contra la verdad han provenido de los relativistas. En su versión más simple, niegan la existencia misma de los hechos –lo que valen son sus interpretaciones–. Baggini no desprecia del todo el relativismo. Sirve para confrontar a quienes quieren establecer el monopolio sobre la verdad. Mas una cosa es valorar la necesidad de múltiples “perspectivas” y otra, abandonar el propósito de llegar a la verdad sobre las cosas.



Se le atribuye a Foucault la idea de que la verdad es solo la expresión del poder. Sería necio negar que los poderosos buscan manipular la verdad para defender sus intereses. No obstante, como anota Baggini, les damos la razón a los poderosos si aceptamos que la “verdad no es nada más que el ejercicio del poder”.



El breve libro de Baggini es una especie de decálogo para aprender a distinguir lo verdadero de lo falso, con todas sus complejidades, y hacerle frente así a lo que hoy llaman ‘posverdad’. Pero, en defensa de la verdad, hubiera podido acudir más a la disciplina de la historia.



EDUARDO POSADA CARBÓ