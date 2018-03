Mensajes bolivarianos

Por razones de trabajo, volví a leer en estos días la Carta de Jamaica, escrita por Simón Bolívar el 6 de septiembre de 1815. ‘Contestación de un americano meridional a un caballero de esta isla’ (su título original), es quizás el documento más famoso del Libertador, al lado del Manifiesto de Cartagena (1812) y del Discurso de Angostura (1819). Su relectura nunca deja de sorprender.

Tras la derrotas frente a los realistas en Cartagena, Bolívar se embarcó hacia Kingston en mayo de 1815. Emporio comercial británico en el Caribe, Jamaica era también, en palabras de David Bushnell, “centro de comunicaciones, nido de espionaje y refugio para los desplazados temporalmente por las fortunas de la guerra”. Como Bolívar, cuya estadía fue posible gracias a la generosidad de Maxwell Hyslop, comerciante inglés y simpatizante de su causa.



Fue una estancia breve –a fines de aquel año se movió a Haití–. Y la Carta fue originalmente escrita para el consumo británico. Se publicó en inglés primero (en el Jamaica Quarterly Journal and Literary Gazette) y solo tres años después de haber sido escrita, en 1818. La primera versión en castellano apareció en 1833.



Leído desde el contexto de su época, parece, en principio, el texto de un iluminado. Morillo consolidaba su campaña pacificadora, desde su llegada al continente con diez mil soldados meses atrás. La insurgencia mexicana había sido doblegada. Fernando VII reinstauraba con buenos éxitos el absolutismo en la península.

Bolívar, no obstante, proclamaba con esperanzas: “El destino de América se ha fijado irrevocablemente; el lazo que la unía a la España se ha cortado”.

Casi todos los estudiosos más notables observan en las predicciones aventuradas por Bolívar una clarividencia extraordinaria. FACEBOOK

TWITTER

Pasó una década más antes de que tales lazos se cortaran de manera definitiva, aunque ocurriría muy pronto en el Río de la Plata. En aquel momento, Bolívar se dolía además de la falta de solidaridad externa: “No solo los europeos, pero hasta nuestros hermanos del norte se han mantenido inmóviles espectadores de esta contienda”.



Las experiencias independentistas después de 1810 dejaban lecciones bastante frustrantes. Bolívar sentía especialmente lo ocurrido en la “heroica y desdichada Venezuela, sus acontecimientos han sido tan rápidos, y sus devastaciones tales que casi la han reducido a una absoluta indigencia y a una soledad espantosa”.



Sobre dichas experiencias, Bolívar construyó teorías de gobierno centralistas y más bien conservadoras. El legado de la Colonia se identificaba con una “existencia política nula”. Nos había dejado “una especie de infancia permanente con respecto a las transacciones públicas”. Era “menester” por ello contar con los “cuidados de gobiernos paternales”. Había cierto pragmatismo en desear para el futuro de América “no la mejor” suerte, sino la que fuese “más asequible”.



Casi todos sus estudiosos más notables observan en las predicciones aventuradas por Bolívar una clarividencia extraordinaria. Se apoyaba, como lo reconoció explícitamente, en el abate de Pradt.



De Pradt acertaba en predecir la fragmentación del imperio en un par de docenas de estados independientes. Pero Bolívar se apartó del abate respecto de la forma de gobierno. Mientras que este solo veía futuros monarcas, Bolívar proyectaba repúblicas. Y con variaciones, ya se tratase de México, Centroamérica, Venezuela, Nueva Granada, Perú, Chile, Quito o Buenos Aires: con la excepción de Chile, no les auguraba un futuro muy prometedor.



En la Carta de Jamaica, según John Lynch, Bolívar estaba diseñando su “propia teoría de liberación nacional”, lejos de una imitación, una valiosa contribución a la historia del pensamiento mundial. Pero es necesario releer sus textos con ojos más críticos.



EDUARDO POSADA CARBÓ