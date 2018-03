Manual para reformistas

“Reformista escéptico”: así se definió Alejandro Gaviria en uno de los ensayos de su libro 'Alguien tiene que llevar la contraria' (Bogotá: Ariel, sexta impresión, 2017). Es una excelente colección, con las reflexiones de quien ha sabido combinar las tareas académicas e intelectuales con las del funcionario público.

Aborda en ellos temas diversos, desde la llegada tardía de las teorías de Darwin a Colombia hasta la “guerra contra las drogas”. Les ata a todos, sin embargo, una genuina pasión por el reformismo que define en el “decálogo” con que se abren los ensayos.



Es paradójico que en un país de tradiciones reformistas se desprecie tanto el reformismo en amplios círculos intelectuales. O no se lo entienda mejor. El decálogo de Gaviria sirve para algunas aclaraciones mínimas, sobre todo para superar las “falsas disyuntivas”.



“El cambio social no es cuestión de todo o nada –nos dice–, es cuestión de más o menos”, mientras le traza límites a la tarea del reformador: “Debe huir de las utopías regresivas, de la retórica pomposa y de los que destruyen sin haber construido”. Frente al dogmatismo de las ideologías, reivindica el “reformismo permanente (...) basado en el conocimiento práctico de los problemas”.

Con ello, Gaviria no les huye a las ideas. Su pragmatismo se encuentra fundamentado en valores liberales y democráticos que identifica en la obra del filósofo colombiano Estanislao Zuleta (1935-2000), cuyos postulados ha llevado “a los salones del Congreso, las salas de juntas y los despachos públicos”.



Hay más en la “democracia electoral” que en lo sugerido con las referencias a Zuleta. Pero lo que Gaviria quiere subrayar de la concepción de Zuleta es la necesidad del intercambio de opiniones, la importancia de la “democracia deliberativa”. Es una noción que encuentra compañía en los trabajos de Albert Hirschman, abierto a escuchar los argumentos de la contraparte y a modificar, eventualmente, sus propias opiniones.



Del liberalismo de Zuleta, Gaviria destaca su definición “positiva”, el que haya ido más allá de la noción negativa del liberalismo clásico, con su énfasis casi exclusivo en la falta de coacción.



Más controvertible me parece su reivindicación de la “conveniencia” del conflicto –propugnada por Zuleta, a la que Gaviria adhiere–. Una cosa es aceptar la inevitabilidad de los conflictos en sociedad, ante lo que Isaiah Berlin propuso la búsqueda permanente de compensaciones. Otra cosa, bien distinta, es resignarse a que el conflicto sea en sí mismo bondadoso. Lejos de ser una “tontería”, la búsqueda de la armonía social me parece un fin noble del reformismo.



Las reflexiones de Gaviria se encuentran además enriquecidas por sus directas experiencias en el diseño y desarrollo de políticas públicas.



‘Contra la fracasomanía: más de medio siglo de progreso social, 1950-2012’ es un ensayo que le permite comprobar con hechos el reformismo en movimiento. A quienes insisten en que en Colombia “nada ha cambiado”, Gaviria contrapone la elocuencia de unas cifras llenas de contenido humano.



La evidencia es abrumadora: aumentos en la esperanza de vida, caída del analfabetismo, avances en seguridad, salud y educación; la “revolución femenina”. En ninguna parte de su análisis hay complacencia. El reconocimiento de retos pendientes, estancamientos y problemas irresueltos es explícito y reiterativo. Y señala un dato preocupante: que el crecimiento reciente del gasto público y la descentralización no haya redundado, “en forma inmediata”, en mayores beneficios sociales.



Son, en suma, doce lúcidos ensayos en este libro de Alejandro Gaviria que forman, en su conjunto, un manual para reformistas.



EDUARDO POSADA CARBÓ