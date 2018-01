Lectores de luto

‘Adiós al berlinés’, decía el titular.

No aludía a los originarios de la ciudad alemana que hoy se anuncia como sede de la libertad. Aludía al tamaño medio que el periódico adoptó en 2005, con un hermoso diseño que ganó premios y aplausos internacionales. The Guardian, el periódico británico, anunció el sábado pasado su última edición del berlinés, como lo haría al día siguiente The Observer, su ‘primo’ de los domingos. Ambos en adelante se publicarían en formato tabloide.

Para las nuevas generaciones, que un periódico cambie de tamaño es quizá un dato marginal. Para quienes crecimos en la cultura del periódico de papel, y por supuesto para los periodistas, los cambios de diseño marcan épocas, pueden ser hitos y, por lo tanto, de gran significado. Y para los lectores sobrevivientes de un periódico en particular, tales cambios pueden ser traumáticos, pues trastornan hábitos de lectura, no siempre recuperables.



Pero ¿qué importancia puede tener que unos periódicos británicos decidan cambiar de formato, más allá de las fronteras de estas islas?



Me parecen indicativos de la época, de la transición incierta, sin destino definido, que los periódicos están viviendo en todas partes del mundo. “Especies en peligro”, los llamó The Economist en un informe de 2006, cuando se preguntaba: “¿Quién mató a los periódicos?”.



The Economist quiso introducir entonces una nota de optimismo en un panorama gris. No le quedaba, quizá, otro camino. Como tampoco le quedaba a Katharine Viner, la editora de The Guardian, que, a mediados del año pasado, expuso en una conferencia los retos que enfrentaba el periodismo ante “el impacto disruptivo de las nuevas tecnologías”.



En la historia del periodismo, The Observer y The Guardian conservan un sitio especial por lo que representan y por su larga vida: el uno, establecido en 1791, es el periódico dominical más viejo en existencia, y el otro cumplirá pronto 200 años. Ambos forman parte de una misma casa matriz. Y ambos se habían lanzado a la aventura del berlinés, en un intento desafiante, con miras a superar los retos de la era del internet.



A mí personalmente me cautivó The Guardian berlinés. Me convertí en su devoto lector, así no compartiera siempre sus posiciones políticas, gracias a su atractivo diseño, colorido y elegante, con generosos espacios para fotografías maravillosas y artículos extensos que seguían haciéndoles honor a las mejores tradiciones del periodismo de opinión.



Debo insistir en lo atractivo de su diseño berlinés. A veces me dedicaba a ver –en vez de leer– el periódico, a contemplarlo en una tarea visualmente placentera.



A The Guardian berlinés lo acompañó una edición digital que cosechó éxitos extraordinarios. Sus lectores se dispararon hasta en Estados Unidos. Pero el periódico mantuvo la política de no cobrar a sus lectores de internet. Los avisos publicitarios no atrajeron los ingresos esperados. El año pasado, la compañía de The Guardian anunció pérdidas millonarias.



Hoy, The Guardian se sostiene con las donaciones de más de 800.000 lectores, en una campaña paradigmática de una de las nuevas fórmulas para mantener al periodismo con vida, y hasta reinventarlo: la filantropía colectiva.



“Ahorraremos millones de libras”, observó la editora al justificar la cara tabloide de The Guardian, que comenzó a circular este lunes, y al tiempo reiteraba el compromiso del periódico con sus valores bicentenarios. Con el rediseño vienen reducciones en costos de papel y colores. El esfuerzo por reinventarlo es notable.



Un sobrio blanquinegro le da ahora forma al nombre del periódico. Pero somos los lectores de The Guardian berlinés quienes estamos de luto.



EDUARDO POSADA CARBÓ