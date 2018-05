Elecciones con opción

El título no es novedoso. Pero creo necesario repetirlo para poder apreciar los valores de nuestro sistema político, a pesar de sus serias imperfecciones. Importa, pues, reconocerlo: las que se avecinan son unas elecciones presidenciales con opción.

Lo han sido tradicionalmente. Hasta en las épocas más excluyentes del Frente Nacional. Elecciones con candidato único, como la de Rafael Núñez en 1892 o la de Miguel Abadía Méndez en 1924, han sido aquí excepcionales. Ni las ‘hegemonías’ lograron acabar del todo la competitividad en las urnas.



Pero la oferta electoral es hoy particularmente diversa.



No he tenido la oportunidad de seguir de cerca la campaña, como hubiese querido. Tampoco he visto los debates televisivos, que parecen haberse multiplicado. No obstante, una lectura rápida de dos informes especiales de Semana.com sirve para percibir de inmediato la pluralidad de alternativas frente al electorado. Uno presentó perfiles de todos los candidatos. El otro hizo un listado de “diez cosas” que haría cada cual si llegase a la Casa de Nariño.

El resultado es revelador. Considérense apenas las distintas posturas de los cinco principales candidatos sobre tres temas fundamentales.



La paz. Mientras que uno de ellos propone hacerles “profundas modificaciones a los acuerdos”, los otros, con énfasis variados, respaldarían lo logrado entre el Estado y las Farc. Similares visiones opuestas provocan los diálogos con el Eln: dos se levantarían de la mesa negociadora, el resto perseveraría.



Drogas. Aquí las variaciones van más allá de simples dicotomías. Hay propuestas de impulsar el debate para legalizar la marihuana; de simpatías, pero no en el corto plazo, y de rechazo. La dosis personal sería criminalizada, o penalizada, o aceptada como hoy en día. Hay, así mismo, diferencias frente a las fumigaciones, sobre si se vuelve o no a hacer uso de ellas para combatir los cultivos ilícitos.



Familia. También encontramos visiones marcadamente opuestas, con algunas variaciones. A la defensa de la noción de la familia tradicional se contrapone la que se sigue abriendo paso en el mundo contemporáneo, que acepta el matrimonio entre personas del mismo sexo, con ramificaciones en el tema de la adopción.



El listado es mucho más extenso. En materia económica, es cierto que no estamos frente a las discusiones antagónicas de la Guerra Fría. Como lo observó Jimena Hurtado en una entrevista en lasillavacia.com, ninguno está proponiendo libertad del mercado sin amarres o estatización absoluta. Pero, entre los dos extremos, se identifican con claridad una gama de posiciones —asistencialistas, liberales, populistas—.



Es difícil encontrar áreas significativas donde prevalezca el consenso. Ya se trate del programa Ser Pilo Paga, de las EPS o de la inmigración venezolana, el electorado tiene ante sí un abundante menú de propuestas.



No es posible, claro está, armar un ‘candidato ideal’ con las propuestas que nos parezcan más atractivas, como si se tratase de un rompecabezas. Es aquí donde la idea de partido adquiere todo su significado, por su función básica de agregar intereses y presentar una visión de conjunto sobre el gobierno de la sociedad. También importa, por supuesto, el perfil individual de los candidatos con sus fórmulas vicepresidenciales.



Es errado creer que estamos ante un panorama sin partidos. Una de las campañas tiene tonos populistas. Pero, como bien lo ha observado Yan Basset en razonpublica.com, nos encontramos en medio de un proceso de “reorganización del sistema de partidos”, así la mayoría de los encuestados digan no tener afiliación política.



Elecciones con opción: esta es la condición básica de toda democracia.



EDUARDO POSADA CARBÓ