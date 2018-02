¿El fin del orden liberal?

“El orden liberal internacional ha muerto”.



Esta fue la proposición sometida ante uno de esos jurados “democráticos” del mundo contemporáneo, un auditorio de más de tres mil personas en Toronto (Canadá). Congregadas alrededor de lo que se conoce como debates Munk (apellido de los filántropos que los financian), las personas escuchan argumentos de notables personajes en favor y en contra y votan sí o no al final del evento.

En el debate sobre el orden liberal internacional participaron Niall Ferguson y Fareed Zakaria (el primero, historiador y profesor de Harvard; el segundo, editor de la revista Time). La transcripción del debate se publicó en un librito que se devora en un santiamén, 'The End of the Liberal Order?' (Aura Foundation, 2017).



Ferguson abrió con los argumentos a favor de la proposición: el orden liberal internacional ni es liberal ni es internacional y tiene poco de ordenado.



No puede ser liberal porque el principal beneficiario es el régimen chino (18 por ciento de la economía mundial). No es internacional porque lo que ha dominado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial es la pax americana, el poder de Estados Unidos. No puede clasificarse como ordenado un mundo en el que proliferan el terrorismo, los refugiados y las armas nucleares.

Ferguson se cuida de no adherir a Trump –se autodefine como “liberal clásico”–. Culpa a la globalización de los actuales problemas: la crisis financiera del 2008 y la ola migratoria que ha provocado los temores de buena parte de Europa y Estados Unidos. La globalización solo ha beneficiado a una ínfima minoría, mientras que ha crecido la desigualdad.



La crisis de la Unión Europea, el brexit y el auge de los populismos de derecha serían los síntomas más claros del fin del orden liberal internacional.



Zakaria, por el contrario, defendió su validez y relevancia. Construido tras las cenizas de dos guerras mundiales, lo que se conoce como orden liberal internacional ha logrado inmensas conquistas que damos por descontadas, “como el aire que respiramos”.



La de Zakaria es la voz del optimismo. Sin complacencias. Reconoce los retos, identificados por Ferguson, pero ellos no deben servir para echar lo conquistado por la borda. El mundo en que vivimos siempre será “trabajo en progreso”. Nadie debe ser tan ingenuo como para creer en las posibilidades de un mundo “sin problemas”.



Ese “trabajo en progreso” es la expansión de un mundo pluralista, tolerante, abierto, libre, en paz e interconectado. Los avances desde la Segunda Guerra Mundial son innegables. Como lo es también que hay serios reveses y obstáculos. La Rusia de Putin es un claro ejemplo. O, en nuestro vecindario, la Venezuela de Chávez y Maduro.



China es más bien una muestra del complejo proceso de seguir construyendo un orden liberal internacional. Ferguson señala al régimen comunista chino como el más beneficiado de la globalización; para él, una contradicción. Pero olvida a los millones de chinos que salieron de la pobreza en décadas recientes (como sucedió en otras partes del mundo subdesarrollado). El reto es seguir integrando a China en el orden liberal. La solución no puede ser levantar más barreras.



Los problemas coyunturales no deben cegarnos frente a los enormes logros. Para Zakaria, la Unión Europea sigue siendo uno de los “grandes proyectos que han inspirado al mundo”. Entre sus metas pueden identificarse el horizonte de la juventud y sus ilusiones por un mundo mejor.



Tal vez no deba sorprender que el auditorio del debate Munk hubiera favorecido abrumadoramente la posición de Zakaria. Canadá es un país identificado con los valores del orden liberal internacional.



EDUARDO POSADA CARBÓ