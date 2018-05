Democracia en archivos

Contamos con uno de los Estados “más memoriosos”, dice Armando Martínez Garnica, director del Archivo General de la Nación (AGN), que en enero celebró 150 años. Se me ocurrió hacerle una entrevista tras un encuentro reciente, cuando, con extraordinario entusiasmo, relataba la masiva información que alberga el AGN.

A mis preguntas, Martínez Garnica respondió con tres anexos documentales voluminosos. Delicias para los historiadores. Mas lo que ocurre en el AGN debe interesar a todo ciudadano.

Desde su traslado al nuevo edificio, diseñado por Rogelio Salmona, y como desarrollo de la Ley 80 de 1989 y la Constitución de 1991, la modernización de la política archivística del país ha sido notable. En los últimos años, el Archivo parece haber dado otro gran salto.



Un ejemplo podría bastar. Este año se terminaron de reunir montones de documentos, “diseminados en varios depósitos de la sede de La Candelaria”, en “7.242 libros encuadernados”. Forman hoy el 74 por ciento del inventario existente de un nuevo fondo que recoge buena parte de la memoria histórica del Poder Ejecutivo durante la República.



El AGN ha compilado también un inventario de las memorias anuales de presidentes y sus ministros, presentadas al Congreso desde que lo dispuso Santander en 1819. La sola compilación impresiona. “Nadie puede decir en este país que estamos ante un Estado ‘sin memoria’ ”, observa Martínez Garnica: “La evidencia en contra de esta afirmación es apabullante”.

A las colecciones estatales se han sumado algunas privadas, fruto de donaciones familiares, como las del archivo del general Amadeo Rodríguez (1881-1959), o de la artista Sylvia Moscovitz. Algunas han cruzado el Atlántico para su depósito en el AGN: Clara Rousseau trajo desde París el año pasado el archivo de su abuelo, Juan de Dios Romero, uno de los fundadores del Partido Socialista colombiano.



En 1994, Jorge Palacios Preciado (1940-2003), entonces director del ANG, destacaba la colección del archivo colombiano como casi la segunda en América Latina, por su volumen documental. No es quizás necesario comparar para apreciar su riqueza.



En su balance sobre las novedades del AGN, Martínez Garnica motiva a los historiadores para que revaloren documentos hasta hace poco despreciados, como las memorias anuales del Ejecutivo —disponibles sin interrupción para nuestros dos siglos de vida independiente—.



Sorprende lo poco que se ha escrito sobre la historia del gobierno en Colombia. Monografías modernas sobre administraciones individuales son más bien escasas: Bushnell, sobre la segunda de Santander; Helguera, sobre la primera de Mosquera (sin publicar); Tirado Mejía, sobre la primera de López Pumarejo... Pero las novedades del AGN no solo sirven para la historia política. Las donaciones reseñadas ofrecen también fuentes para la historia social y cultural. Y el balance de Martínez Garnica da cuenta además de una valiosa pinacoteca de artistas colombianos.



'La atracción del archivo' (1996) es el título de un hermoso libro en el cual Arlette Farge identifica el encanto de los historiadores por todos estos documentos del pasado que les siguen hablando a nuestras vidas, en esta conversación siempre inconclusa que es la historia.



Importa precisar. Los archivos no existen solo para los historiadores. Su función final es servir al buen gobierno.



“¿Cumple el AGN un papel democratizador en Colombia?”, le pregunto a Armando Martínez Garnica. Su respuesta no está dirigida a historiadores, sino a la ciudadanía: con 24 millones de imágenes de documentos digitalizados, disponibles en internet, “el AGN ha democratizado el acceso al patrimonio documental de la nación colombiana”.



EDUARDO POSADA CARBÓ