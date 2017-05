Constituyente: a ‘sacarse el clavo’

“Es para sacarnos el clavo de la derrota del 2015” (El Universal, 4/5/2017). Así presentó el presidente Maduro su convocatoria a una constituyente en Venezuela, en tono de revancha y de abierto desafío al orden constitucional existente.



“Un nuevo golpe de Estado”, llamó con razón el secretario general de la OEA, Luis Almagro, a la convocatoria. No exagera.



Ya el régimen ha hecho caso omiso, reiteradamente, de la voluntad del electorado y de la misma Constitución. A la Asamblea Nacional (elegida en el 2015, con abrumadora mayoría de la oposición) se la desconoce y la han dejado sin funciones. Suspendieron el referendo revocatorio, respaldado por millones de firmas, muchas más que las exigidas para ponerlo en marcha. Las elecciones de gobernadores, que debían haber ocurrido en diciembre pasado, también quedaron en suspenso.



Con dicha convocatoria, lo que sobrevivía del orden constitucional ha sido enterrado. Según El País de España, Maduro ha decidido “dinamitarlo”. “El cadáver sigue siendo cadáver”, escribió el columnista de oposición Carlos Blanco en El Nacional (3/5/2017).



A primera vista, la maniobra de Maduro parecería inobjetable: “¿Querían elecciones? Tomen elecciones. ¿Querían votar? Vamos a votar. ¿Querían diálogo? Tomen constituyentes”.



Pero en cada una de estas afirmaciones se encierra una provocación y todas están llenas de falsedades y equívocos. “Tomen elecciones” suena como una orden a tomar purgante. “Vamos a votar” parece una consigna excluyente: como si los únicos llamados a votar fueran sus amigos. Así planteada, la constituyente está en abierta oposición al diálogo: será una reunión de adeptos al régimen. En vez de diálogo, monólogo.



Lo que más sorprende de la constituyente propuesta por Maduro (aunque a estas alturas ya nada debe sorprender) es la naturaleza que parece inspirarla, una especie de corporativismo que nos remite a los intentos de reemplazar a la democracia parlamentaria durante la primera mitad del siglo veinte.



Se trataría de una concepción premoderna de la representación. El ‘pueblo’ no sería para el régimen venezolano la suma de todos los ciudadanos, sino un conjunto de cuerpos diferenciados, ya por sus ocupaciones, ya por sus orígenes sociales, ya por el lugar de residencia.



Si no, ¿cómo entender esa convocatoria de constituyente por ‘sectores’ y ‘territorios’? Maduro ha propuesto que la mitad de los 500 ‘constituyentistas’ serían electos por diversos movimientos sociales, y la otra mitad por las comunidades territoriales. “Constitución ciudadana, no de partidos políticos”, dijo. Pero obedecería a una noción corporativa de ciudadanía. Y por la exclusión de los partidos debe entenderse, claro, la de los partidos de la oposición.



Esta propuesta es, además, otro desafío a la comunidad internacional. A los llamados de respetar la Carta Democrática de la OEA, suscrita por Chávez, el presidente Maduro decidió retirarse “definitivamente” de la organización regional. Los esfuerzos de mediación del Vaticano han sido vanos. Maduro solo ve conspiraciones imperialistas, en verdad un recurso retórico para aferrarse al poder.



La constituyente corporativa que se proyecta es otra prueba más (por si faltaran) del rumbo autoritario del régimen venezolano. “Ni la comunidad latinoamericana ni la europea –observó El País– pueden consentir que Maduro y sus colaboradores... acaben con la democracia y las libertades de los venezolanos”.



Quizás el régimen chavista llegue a su fin por donde comenzó a afianzarse: con convocatorias fraudulentas a constituyentes. Sus deseos de “sacarse el clavo” por la derrota electoral del 2015 han sido sumamente costosos.



EDUARDO POSADA CARBÓ