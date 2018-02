100 años del voto femenino

John Stuart Mill fue uno de los grandes teóricos de la libertad y la democracia y defendió tempranamente el derecho al voto de las mujeres. Elegido al Parlamento del Reino Unido en 1865, su propuesta en favor del sufragio femenino un año después fue derrotada por una amplia mayoría. Pero tanto su elección como su breve desempeño parlamentario fueron hitos para un movimiento que comenzaba entonces a tomar forma.

Este martes se cumplieron cien años de la aprobación del Representation of People Act, que les permitió a las mujeres acceder a las urnas para las elecciones nacionales en Gran Bretaña. No lo hizo sin restricciones. Pasó una década más antes de que el voto femenino estuviese a la par con el de los hombres. La de 1918 fue, no obstante, una reforma de enorme significado, cuyo centenario es por ello objeto de celebración.



Conmemoraciones como esta se convierten en grandes fiestas editoriales en el mundo anglosajón, a veces con escasos paralelos mundiales. Antes de escribir esta columna me acerqué a Blackwell’s, la librería de Oxford que parece una especie de templo del libro, para ver cómo trataba el centenario. El despliegue era ejemplar.

En contraste con la historia del sufragio universal masculino, en la cual la región se anticipó a casi todos los países del mundo, Latinoamérica estuvo a la zaga en el desarrollo del sufragio femenino

En uno y otro rincón se exhibían nuevos libros y reediciones de textos anteriores sobre los más diversos aspectos del tema. No faltaban las reimpresiones de textos contemporáneos de las principales líderes de los movimientos sufragistas, o estudios bien recientes, escritos para la ocasión, sobre su historia.



Uno de ellos llamó particularmente mi atención: 'Hearts and Minds' (2018), en el que Jane Robinson relata la historia del “gran peregrinaje”, una marcha de seis semanas que atrajo a miles de personas en favor del voto femenino. Es también la historia del movimiento moderado, las suffragists, que se distinguió del de las suffragettes, más notable y famoso por sus confrontaciones violentas.



Otros países se anticiparon a Gran Bretaña en adoptar el voto femenino. Nueva Zelanda fue pionero en la materia: allí, las mujeres adquirieron el derecho a votar en elecciones parlamentarias en 1893. Le seguiría Australia (1902). Otras naciones europeas, como Noruega y Dinamarca, también estuvieron a la delantera.



En contraste con la historia del sufragio universal masculino, en la cual la región se anticipó a casi todos los países del mundo, Latinoamérica estuvo a la zaga en los desarrollos del sufragio femenino. Ecuador fue el primero en adoptarlo, en 1929, seguido de Brasil (1932).



Claro que hubo antecedentes de importancia. La provincia de Vélez, en Colombia, les otorgó el derecho al voto a las mujeres en 1853, aunque no parece que este se hubiese puesto en práctica. Pocos años después los argentinos, en San Juan, adoptaban medida similar. En Chile, Martina Barros tradujo la obra de Mills 'La esclavitud de la mujer', en 1872, en defensa del voto femenino. Y en las elecciones chilenas a Congreso de 1876, varias mujeres alcanzaron a inscribirse para votar.



Pero solo a mediados del siglo veinte, los países latinoamericanos generalizaron el voto femenino, inspirados en parte por la decisión argentina de darles el voto a las mujeres en 1947. Fue una reforma tardía, tomada en muchas naciones por regímenes populistas y hasta conservadores. Y hasta cierto punto, con décadas de retraso, llegaba remolcada por las conquistas en Europa, Estados Unidos y las antípodas.



Como Lucy Lethbridge ha observado, la historia del movimiento por el sufragio femenino es “sobre mujeres, pero también sobre hombres, sobre el poder de las organizaciones colectivas y sobre clases (sociales)” (Financial Times, 3/2/18). Es también parte central de la historia de la democracia.



EDUARDO POSADA CARBÓ