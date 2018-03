Trágica sabiduría del bandidaje

Hace días en un restaurante de carretera en las afueras de Medellín volví a encontrar un viejo amigo, conocido en una cándida guachafita de adolescentes por una muchacha a quien todos queríamos en la ciudad ridícula de entonces. Y me preguntó, reprochando mi mansa flacura, él había embarnecido, lo que había hecho con mi vida después de tantos años. Dije la verdad. Que me dedicaba a escribir. Y a leer. Y qué escribes. Poesía, ahora, contesté. Y de qué vives, entonces, repreguntó, con cara de asustado. Y yo dije que vivía de milagro. Iba a decirle que eso no me hacía más desgraciado que él, a pesar de todo. Pero me contuve para no humillar con mis opacas superioridades.

Él me contó, con incierta, taimada vanagloria, que a él lo tenía cogido la fiebre del dinero. La codicia. Que era su dios desvergonzado. Y había abandonado la facultad de derecho para dedicarse a trasegar cocaína. Y le iba bien.



Me preguntó a quemarropa. Qué es la poesía. Para no embromarlo con el cuento viejo de que es la cópula de una muleta con un sombrero de copa en una mesa de cocinar, dije simplemente: los poetas tratamos de comunicar con el asombro, supongo, y valoramos la soledad como los tigres a las gacelas. Entonces yo también conozco la poesía. Afirmó.



La semana antepasada, por ejemplo, había tenido que volar, haciendo un mandado, así dijo, en un pequeño pájaro de lata, monomotor recién reparado, entre una playa guajira remota y un islote caribeño, con un cargamento de ida, y de regreso con un quintal de dólares en bolsas de plástico. Lo miré con admiración, respeto y compasión. Entonces negaba al dinero su valor contable. Y él se quejó de lo que costaba ensordecer, enmudecer y enceguecer a la policía de esos pueblos de arena.



Durante el viaje de ida, hizo, dijo, el cielo más límpido que había visto. Era un velo hirviente, un vellón ardiendo. La noche era un gran ojo, lleno de estrellas, donde no cabía otra, mientras navegábamos al ras de las olas de plata líquida sobre los estridentes abismos marinos para evitar los radares, y a oscuras para esquivar la vigilancia de los faros. La espuma bañaba las alas del avioncito con algas luminiscentes, este zumbaba sobre la estruendosa monotonía del mar que se nos echaba sobre la cabina, escupiéndonos. Nunca fui tan feliz. Ni había tenido ese miedo. Nunca había tenido tantas cosas en mí. El billete grande que me estaba ganando con la vuelta no me importó. Ni el gusto de arriesgar. Soy conservador y católico, pero me sentí sin Dios, como una piedra.



Le di la razón. En esa clase de sentimientos consiste la vivencia poética, en el anonadamiento del animal superado por lo que ama y venciéndolo en su desesperación. Y pensé que su vida era más peligrosa que la mía, con un componente del que la mía carecía: la violencia. La única violencia notable de las bibliotecas es la de los parásitos del papel. Lenta, y muda. Y justa. Si los libros no hacen más que recoger viento, y las bibliotecas son la hojarasca de la historia.



Nunca has matado a un hombre, se te ve. Yo maté por defender a un hermano. Y tuve ganas de vomitar. ¿Jamás te arrepentiste? Pregunté. Y me dijo que sí, pero solo más tarde, cuando descubrió que su hermano se acostaba con su mujer. Había matado a mi vengador. Mi enemigo era mi única esperanza de justicia. Y la cancelé. La vida se teje al revés muchas veces.



Un carro pitó afuera. Nos dimos un abrazo. Llegaron por mí, adiós. Me dijo, salió del restaurante, y caminó al aparato de donde salió un enano de zapatos de charol rojo, y le entregó las llaves del descapotable azul con los frenos debilitados adrede. Al partir hizo rechinar la orgullosa máquina en el cascajo. La había comprado, además, al contado. Según me dijeron. Era un buen muchacho. Con todo y todo.



EDUARDO ESCOBAR