Sobre un lugar muy raro

Una de estas noches, en un canal de la televisión cultural norteamericana, una mujer expresó algo que jamás se me había ocurrido, aunque es obvio. Tenía unos treinta años, llevaba un batón indio de tela rala, el pelo suelto sobre los hombros, sandalias de peregrino y unos anteojos parecidos a los de Woody Allen. Pero no parecía mala tipa. Como muchas sabias norteamericanas de buenas costumbres que alguna vez se metieron un ácido en un camping con amigos, aspiraron una raya de cocaína en una fiesta de jóvenes físicos cuánticos o le dieron una chupada a un cacho de marihuana en una orgía de graduación, irradiaba alegría y confianza en sí misma.

La mujer era mostrada en un encuadre convencional de espaldas al observatorio de Griffith Park, en Los Ángeles, donde hace años vi una ardilla acusada de portar la peste bubónica por los puritanos. Y sonriendo cautamente dijo que habitamos el planeta más loco conocido, el más absurdo y mágico. En ninguna otra parte, dijo, hasta donde sabemos, hay rosas como aquí, alelíes y secuoyas. Ni seres emplumados de sangre caliente que vuelan y trinan o de sangre fría que se arrastran, ni tigres albinos. No dijo que siempre se están devorando mutuamente en un sacrificio incesante, que se desgarran día y noche con sus picos y garras como programados por un Dios sádico. Y que los más evolucionados con frecuencia añaden a los desgarramientos el agravio verbal, el insulto babeante y las perfidias de la labia falaz de uso corriente entre los senadores, los novios y los empresarios.



Vivimos un planeta donde pasan cosas muy bellas junto a otras detestables, como las enfermedades, los adioses y la negación radical de la muerte. Pero, por alguna razón, casi nunca nos percatamos de su belleza contradictoria. Yo pienso que si los seres humanos fuéramos más conscientes de nuestra vulnerabilidad y de nuestra condición efímera, y si supiéramos mejor eso que pretendemos ignorar, es decir, que en el fondo somos una ilusión que acicalamos cada mañana en el espejo (que además nos devuelve una imagen trucada), nos curaríamos de nuestros fanatismos letales y seríamos menos peligrosos, más modestos y tolerantes.

Vivimos en un planeta donde pasan cosas muy bellas junto a otras detestables. Pero casi nunca nos percatamos de su belleza contradictoria. FACEBOOK

TWITTER

La ciencia moderna superó la metafísica para limitarse a enumerar datos y describir hechos. Es la experticia de los cómos. Pero se desentiende del arcano de los porqués. Lo más raro en este planeta extravagante y abigarrado, del que somos inquilinos con contrato a término fijo, es el espanto de la aparición de la conciencia que los antiguos simbolizaron con la expulsión del paraíso después del pecado original. El conocedor es más misterioso que lo conocido. Y el problema no ha sido resuelto por la filosofía. Quizás la conciencia estaba incubada en la singularidad de antes del big bang. Y el órgano complejo que nos corona, de circunvoluciones babosas y procesos químicos y eléctricos, que le sirve de medio de expresión, es la flor neuronal de un fruto incógnito, de un empeño en el cual nos tocó el pánico de ser la medida de las cosas, el instrumento por el cual la materia se contempla a sí misma. La gente ya no pregunta por qué hay cosas y no más bien nada. Aunque parece pertinente en este embrollo de soles enjambrados.



Los habitantes de las grandes urbes cacofónicas que hacen ver el planeta desde afuera como una fiesta perpetua inventaron los templos para mitigar con salmodias el aturdimiento. Y las discotecas para la pantomima sudorosa de la felicidad, donde se mezclan el husmo agrio de los cuerpos con las fragancias de los perfumes.



Ahora, domingo por la tarde, las autopistas están llenas de autos que queman gasolina al por mayor. Mientras sus cándidos ocupantes lamentan los gases de invernadero o van absortos en su teléfono de mano. Vivimos un planeta estrambótico. Donde surgieron la conciencia, la inconsistencia, el sueño de la realidad y las mentiras del arte para soportarla.



EDUARDO ESCOBAR