Hace un tiempo (que prefiero no especificar) fui víctima de un robo significativo, cuya remembranza aún me perturba. En el acto criminal perdí artículos que eran de valor sentimental y algo económico, que de cualquier manera fueron el resultado de mi esfuerzo profesional. Nadie me regaló lo que me robaron. En los días posteriores al evento, después de escuchar consejos y palabras de apoyo, me encontré afirmando que había tenido mucha suerte. El siniestro pudo haber sido de mayor alcance o la integridad física de algún miembro de mi familia pudo haber salido comprometida. Así terminé en la inútil y común ironía de agradecer haber sido víctima de una tragedia menor a la posible.

Y como cualquier víctima, encuentro formas de hallarme responsable de lo sucedido. ¿En dónde me faltó prevención? Peor aún, sigo desconfiando del personal de servicios generales y de seguridad del lugar en que habito, así como de mis vecinos. Durante el proceso de denuncia que adelanté me enteré informalmente de la frecuente modalidad en la que delincuentes profesionales arriendan apartamentos por cortas estadías con el propósito de buscar oportunidades para cometer sus fechorías. Este ejemplo me ratifica la triste sospecha de que la capacidad de innovación de nuestra sociedad parece ser monopolio de los malos.



No tengo esperanzas de resolver mi caso particular o recuperar los bienes hurtados, pero sí estoy seguro de que la Policía de Bogotá capturará a la banda responsable. No tengo duda. Siempre caen. En especial dado el esfuerzo y liderazgo de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. Sin embargo, tampoco tengo ninguna duda de que los bandidos que me robaron serán liberados una y otra vez después de las capturas de las que han sido y seguirán siendo objeto. Esto hasta que el riesgo de su actividad delictiva termine en una tragedia de proporciones mayores. Y cuando eso suceda, en opinión de este ingeniero no versado en temas jurídicos, los jueces que los liberaron repetidamente afirmando que no representaban peligro para la sociedad o amparados en la letra menuda del Código Penal, serán corresponsables morales y legales de la afectación que los criminales habrán causado, ya sea destruyendo vidas o cambiando familias para siempre.



Soy de los que creen que sin justicia no hay paz duradera ni sociedad que sea viable. Simplemente nos merecemos nuestro destino cuando logramos convivir con que un delincuente haya sido capturado 70 veces por el mismo delito (caso de Éder Ortega) o que la Fiscalía General afirme que la impunidad del crimen en el país es del 99 por ciento. Semejante despropósito debería ser causal del mayor escándalo de todos los tiempos y de detener todas nuestras acciones hasta encontrar una respuesta eficaz.



En este mismo contexto se debe destacar que parte del rol de la justicia es identificar a quienes tengan patrones antisociales de manera preventiva, de tal forma que sea posible su efectiva corrección. La historia de los grandes criminales suele incluir una vida que inicia en pequeños robos hasta que su confianza en la capacidad de derrotar al sistema legal los termina convirtiendo en diversas versiones de Pablo Escobar.



Mis amigos abogados me dicen que lo que necesitamos es una política criminal integral y que no podemos caer en el populismo punitivo ni olvidar el inmenso desafío que representa el hacinamiento carcelario. Seguramente eso es cierto, pero mientras logramos tales propósitos necesitamos acciones inmediatas para evitar que la impunidad siga siendo instrumento efectivo y doloroso de revictimización y la escuela para graduar con honores a quienes llenarán sangrientos titulares de prensa en el futuro.



EDUARDO BEHRENTZ

@behrentz