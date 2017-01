Diga feliz año, no tiene IVA

¡Aleluya, buenas buenas! Estamos en el 2017, que pinta revolcado como todos los años. Las mujeres que el 31, muy agitadas, prometieron divorciarse en este enero ojalá den reversa: el mercado masculino está en quiebra, es un Interbolsa, un Reficar, un Odebrecht. En la peluquería, una señora ibaguereña dijo: “Mujeres, no le jalen al divorcio, no hay buenos partidos en el mercado, por algo los dejan”.



Medio país, bronceándose; es buen indicio. Los demás, ocio y televisión. El Papa deseó al mundo entero un feliz año. Un imposible, a su santidad no le hacen caso en Siria, ni en Cuba, ni en Haití ni en Venezuela. Putin ha bombardeado Alepo, y el pontífice pudo impedirlo. El presidente Santos también deseó feliz año a 48 millones, pero con altísimos precios en colegios, cuadernos, alimentos, arriendos, impuestos y salud, nunca hay feliz año.



¡Buenas buenas! A don Juan Manuel Santos deben abonarle que, gracias a su terquedad, llevamos 433 días sin que las Farc de ‘Iván Márquez’, ‘Romaña’ y ‘Pablo Catatumbo’ repitan el brutal terrorismo de otros años. Santos salió airoso en amansar a las Farc, pero su gobierno perdió su guerra contra los atracadores del dinero público. Hasta Coldeportes salió robado, juegos deportivos en Ibagué, sesenta mil millones a pleno sol.



Y de moda la brasilera Odebrecht. A ustedes, ‘giles’ pagaimpuestos, allí les robaron otros 11 millones de dólares. En Barranquilla me dijo un notablón: “Los contratos con la Odebrecth son un alacrán venenoso, hubo ventilador, y varios irán a Nueva York a cantar 'La pandereta andaluza' o un porro de Lucho Bermúdez”. Y los robos en Reficar se conocerán pronto, dijo el zar Maya Villazón. ¿Se recupera billete o quedamos en puro bla-blablá? Opinen ustedes, pagaimpuestos con IVA al 19, y faltan datos peores.



Los marxistas, años atrás, dividían el mundo entre explotadores y explotados, ahora los J. J. Rendón, los publicistas y muchos hackers electorales lo dividen entre los bronceados y los no bronceados. Les digo feliz año, pero no me crean: al regresar del ocio encontrarán todo carísimo, como para sueldos de parlamentario “¡Feliz año!”, pero no me crean: un columnista que hace tertulia con señoras en una peluquería no convence; el sol produce cáncer, pero siga ¡para ser bello bronceado!



Poncho Rentería