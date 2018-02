¿Necesita internet?, una Zona WiFi Gratis lo está esperando

Imagine que usted va caminando por alguna calle de su ciudad o municipio y necesita realizar algún trámite en línea, consultar información en la web o comunicarse con algún familiar o amigo desde alguna red social; el problema es que el saldo en su plan de datos expiró y ya no cuenta con conexión a internet. La solución podría estar más cerca de lo que se imagina: a la vuelta de la esquina, por ejemplo, en alguna de las 1.074 Zonas WiFi Gratis para la Gente que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic) instaló en más de 384 cabeceras municipales de 27 departamentos del país.

La estrategia de Zonas WiFi Gratis para la Gente fue concebida con el propósito de ofrecer internet gratuito a los colombianos que, por una u otra razón, no cuentan con este servicio esencial de telecomunicaciones que, en estos tiempos de la economía digital, se constituye en una herramienta que no solo ayuda a los usuarios a aumentar su productividad, sino también a salvar vidas: una catástrofe natural, como un terremoto o una inundación, o un accidente de tránsito, podría ser atendida gracias al oportuno aviso de algún parroquiano a través de estos escenarios de acceso gratuito a la red, que funcionan en lugares públicos de alta concurrencia como parques, plazas de mercado, terminales de trasporte y sitios emblemáticos y turísticos de las ciudades.



Hace casi dos años nos fijamos una meta con el presidente Juan Manuel Santos y los gobernadores y alcaldes que se reunieron en el Edificio Murillo Toro para firmar el convenio de las Zonas WiFi Gratis: a 2018, nos propusimos poner en funcionamiento 1.000 espacios. No obstante, superamos con anticipación esta aspiración al llegar a 1.074. Pero queremos más: al final de mi gestión habré instalado 1.745 espacios en todo el territorio nacional, para entregar a los usuarios un servicio óptimo, seguro y sin costo, que facilite la vida a través de la tecnología.



Durante mi recorrido por las Zonas WiFi en diversas poblaciones del país he sido testigo de la buena apropiación que los colombianos hacen de esta herramienta: niños haciendo sus tareas escolares, padres de familia buscando colegio para sus hijos o jóvenes aspirando a un cupo en alguna universidad.

El año pasado, más de 4,7 millones de personas se conectaron a través de las Zonas WiFi Gratis, y, en promedio, cada mes se registran 9 millones de conexiones. FACEBOOK

TWITTER

Son historias con nombre propio: Luna Baquero, una joven con discapacidad auditiva que vive en Fusagasugá, Cundinamarca, logró aprender la lengua de señas para comunicarse con sus familiares y amigos haciendo uso de la Zona WiFi de su pueblo; Alberto López de Mesa, exhabitante de calle que otrora fue un célebre titiritero y dramaturgo, hoy recuperado de su adicción, regresa a su andadura por el mundo de la cultura e incursiona en el de la política a través de las TIC; el soldado Gabriel Jaimes utiliza el espacio instalado en Distracción, La Guajira, para capacitarse con los cursos del Sena Virtual y Brayan Téllez aumentó la productividad del restaurante donde trabaja publicitando el negocio en redes sociales. Así podría enumerar muchos otros casos de éxito en los que hay un común denominador: las ganas de salir adelante con el uso apropiado de las TIC.



El año pasado, más de 4,7 millones de personas se conectaron a través de las Zonas WiFi Gratis, y, en promedio, cada mes se registran 9 millones de conexiones. Son cifras que nos motivan a seguir desarrollando infraestructura tecnológica en las regiones, para que la gente acceda a las ventajas competitivas de la economía digital.



Quiero darles a los bogotanos una buena noticia. Habrá Zonas WiFi Gratis para la Gente disponibles en todas las estaciones y portales de TransMilenio, gracias a un convenio firmado entre el Mintic y la Alcaldía Mayor. Por ahora, están en servicio en 32 estaciones del sistema de transporte masivo y permiten a los usuarios utilizar el servicio de internet sin costo mientras están esperando su ruta.



Finalmente, a los colombianos que necesiten internet, los invito a buscar el espacio más cercano a su casa o lugar de trabajo consultando en el portal web www.wifigratis.gov.co. Recuerden que las 24 horas, de los siete días de la semana, una Zona WiFi Gratis para la Gente los está esperando para facilitarles la vida.



DAVID LUNA

* Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones