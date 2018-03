Consolidar el quiebre de tendencia en muertes en el tráfico

Por primera vez en 10 años, el número de muertes en incidentes de tráfico bajó, pasó de 7,158 en 2016 a 6,479 en 2017, de acuerdo con el reporte preliminar del Observatorio Nacional de Seguridad Vial. Son 908 personas menos que la tendencia, pero aún son muchas personas, porque todas esas muertes son evitables, como lo indica Eduardo Behrentz.

Observatorio Nacional de Seguridad Vial ANSV. Foto: ANSV

Un solo muerto es demasiado, y tenemos 13.29 muertes por cada 100,000. Esto es considerado por la Organización Mundial de la Salud como nivel de epidemia (mayor a 10). Aunque la tasa es inferior al promedio del mundo (17.4) y de las Américas (15.9), estamos lejísimos de los países que lideran la estadística global, entre los cuales se destacan Suecia (2.8), Reino Unido (2.9), Suiza (3.3), Holanda (3.4), y Dinamarca (3.5). Seguramente muchos pensarán que es sólo cuestión de educación, de cultura ciudadana, pero olvidan que también es cuestión de diseño y control. Estos países han avanzado mucho gracias a una aproximación sistemática a la seguridad vial Visión Cero, donde se reconoce que somos humanos, y cometemos errores pero que éstos no deberían ser fatales. Hace algunos años, estos países tenían niveles mucho más altos de fatalidades, pero han hecho la tarea y año tras año han reducido el número de muertos en las vías, con una gestión integral que vale la pena adaptar a nuestro entorno.



Es entonces gratificante escuchar a Alejandro Maya, Director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial ANSV quien en su campaña 'Te Queremos con Vida' ha replicado los principios de la Visión Cero: “ninguna muerte es aceptable, todas son evitables”, y su énfasis en la gestión de la velocidad como principal factor de riesgo en nuestro país. Y también es positivo ver la actividad del Distrito Capital. Si bien Bogotá tiene una de las tasas más bajas del país (6.76 muertes por cada cien mil habitantes), fue la que más redujo el número de muertes en 2017 con respecto a 2016 (39 personas). Por ello, en conjunto con Popayán (26), Villavicencio (23), Bucaramanga (21), Pereira (20) y Barranquilla (19), recibió reconocimiento de la ANSV.



El logro nacional y los de las ciudades destacadas por la ANSV, deben ser un impulso para continuar el trabajo en varios frentes: diseño, señalización, educación, control, vehículos y atención a víctimas. Los datos de 2017 muestran las principales claves: la causa probable de muerte más frecuente es el exceso de velocidad (entre las causas indicadas en los informes policiales); el 58% de las muertes ocurren en ámbitos urbanos; las víctimas son principalmente hombres (81%) y jóvenes (30% entre 18 y 29 años), y son usuarios de moto (49%) o peatones (27%).

Observatorio Nacional de Seguridad Vial ANSV Foto: ANSV

En este orden de ideas, algunas prioridades están en la imposición y control de límites máximos de velocidad en zonas urbanas consistentes con el entorno, y el mejoramiento del licenciamiento de motociclistas y el uso de implementos de protección (buenos cascos, bien puestos en la cabeza). Coincido con Mauricio García Villegas, quien insiste en contar con sistemas de transporte masivo eficientes y baratos para mitigar el crecimiento del uso de las motos (Ver: La Urgencia de lo Importante).



Respecto a la velocidad, la recomendación internacional es 50 kilómetros por hora para vías arterias urbanas. Contrario al sentido común, esto no implica un aumento significativo en los tiempos de viaje, pero si un mejoramiento sustancial de la seguridad, especialmente de los usuarios más vulnerables: peatones, ciclistas y motociclistas. Sin embargo, es insuficiente con señalizar. Del orden de 30% de las personas excede los límites establecidos, de acuerdo con mediciones de Johns Hopkins University JHU en Bogotá. Se deben reforzar campañas de comportamiento que muestren los riesgos de la velocidad (la que realiza Bogotá con apoyo de Filantropías Bloomberg es un buen ejemplo), adecuadamente acompañadas por control policial. Y la forma más efectiva de control policial es el uso de foto-detección, ante limitaciones de personal y equipos.



Para esto último, está lista la reglamentación de la Ley 1843 de 2017, mal llamada “Ley de Fotomultas”. Esta reglamentación permitirá a las autoridades locales, incluido el Distrito Capital, la presentación de los planes de seguridad vial, requeridos previo a la instalación de elementos tecnológicos para detección de infracciones. El espíritu de la ley es positivo: evitar abusos; pero es más abusivo y riesgoso no controlar los excesos mortales de velocidad. Las cámaras no son de fotomultas, son “Cámaras salva vidas”. Si bien todo control genera rechazo, es fácil no tener multa; simplemente hay que respetar el límite.



Con respecto a las motos, urge mejorar los procedimientos de expedición de licencias. Demasiados usuarios han obtenido las licencias de forma fraudulenta, poniéndose en riesgo y amenazando al resto de personas, particularmente peatones. Y es necesario controlar la calidad de los cascos y fomentar su uso adecuado (en la cabeza y bien abrochado; cosa que no sucede con 25% de los casos observados por JHU en Bogotá).



Es bueno celebrar las noticias positivas sobre el quiebre de tendencia; pero debemos ser muy conscientes que falta mucho para mitigar esta epidemia que está matando 18 personas cada día en nuestro país.



DARÍO HIDALGO

* Director de la Práctica de Transporte del Centro WRI Ross de Ciudades Sostenibles.