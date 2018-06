Apoyo que salva vidas

Michael Bloomberg es recordado por muchos por su trabajo como alcalde de New York y exitoso empresario, pocos sabemos que ha dedicado una parte muy significativa de su fortuna a apoyar causas ambientales, de salud pública, innovación gubernamental, artes, educación y desarrollo económico de mujeres, entre otras. Él es el principal mecenas de su ‘alma mater’, la Universidad Johns Hopkins (reconocida mundialmente por su escuela de salud púbica), y contribuyó a la creación de la Iniciativa de Ciudades C40 – Grupo de Liderazgo Climático. Actualmente, Bloomberg es el enviado especial de las Naciones Unidas para la lucha contra el cambio climático.

Su organización Filantropías Bloomberg tiene un amplio portafolio en temas de salud pública. Ha aportado cerca de mil millones de dólares a luchar contra el consumo de tabaco, con la intención de evitar la muerte prematura de mil millones de personas en este siglo. También apoya campañas para evitar el ahogamiento, evitar la muerte y las complicaciones de embarazo y parto; prevenir la obesidad, luchar contra de enfermedades cardiovasculares, mejorar los datos para prevención de enfermedades, avanzar políticas fiscales para la salud y promover la seguridad vial (para lo cual ha donado 259 millones de dólares en los últimos 12 años).



Filantropías Bloomberg preseleccionó ciudades para aplicar las mejores prácticas globales, y las invitó a presentar propuestas. Bogotá fue invitada en 2014, y su propuesta fue seleccionada por su compromiso institucional con la seguridad vial y su historia de logros en movilidad sostenible, que la hacen referente regional y mundial. Es así como desde 2015, la ciudad es beneficiaria de la iniciativa global de seguridad vial BIGRS junto a ciudades como Fortaleza y São Paulo (Brasil), Accra (Ghana), Addis Ababa (Etiopía), Mumbái (India), Bandung (Indonesia), Bangkok (Tailandia) y Shanghái (China).



El apoyo de Filantropías Bloomberg se materializa en asistencia técnica (en infraestructura, datos, comunicaciones y política pública) de organizaciones líderes a nivel global en el tema: el Banco Mundial, la Iniciativa Global de Diseño de Ciudades de NACTO (que dirige la ex-comisionada de transporte de la ciudad de Nueva York en la alcaldía de Michael Bloomberg, Janet Sadik-Khan), la Universidad Johns Hopkins, Vital Strategies, la Asociación Global por la Seguridad Vial GRSP y el Centro WRI Ross de Ciudades Sostenibles (con el que trabajo).

Esta colaboración ha apoyado la gestión de la Secretaría de Movilidad y ha permitido resultados positivos. En 2017, el número de muertes en hechos de tránsito se redujo un 7 % respecto a 2016 (39 personas menos) y un 6 % con respecto a la línea de tendencia 2012-2016 (37 personas menos). En los primeros cinco meses de 2018, el dato preliminar indica una reducción de 5 % frente al mismo periodo de 2017; se pasó de 221 a 209 víctimas fatales (12 personas menos).



Los asociados de la iniciativa Bloomberg de seguridad vial global BIGRS han realizado múltiples actividades de asistencia técnica para Bogotá, principalmente relacionadas con formación de capacidad en control policial, diseño seguro y mejoramiento de la información de hechos de tránsito. Así mismo, han llevado a cabo inspecciones de seguridad vial en cientos de kilómetros de la red vial, y preparado recomendaciones de diseño para decenas de puntos críticos y plazas.



Muchas de estas recomendaciones han sido incorporadas en mejoras de señalización y geometría en toda la ciudad, en especial intervenciones de tráfico calmado en zonas escolares y comerciales. Así mismo, la iniciativa Bloomberg ha apoyado campañas de seguridad vial de radio y televisión, enfocadas a evitar la conducción en estado de embriaguez (Nunca tomes cuando manejes), y el exceso de velocidad (Todos cometemos errores, el exceso de velocidad los hace fatales).



En política pública, el apoyo de BIGRS y del banco de desarrollo de América Latina CAF facilitó la revisión y formulación del Plan Distrital de Seguridad Vial y de Motociclistas 2017-2026 (decreto 813 de 2017). En este se adopta la Visión Cero como eje central de la política pública de seguridad vial, siguiendo el principio de que ninguna muerte por movernos es aceptable, y reconociendo que las personas cometemos errores, el cuerpo humano es vulnerable y tiene límites al impacto. En este marco, la responsabilidad es compartida; no solo es del usuario individual, e incluye el diseño, mantenimiento, operación y control del sistema vial.



Este trabajo pretende no solo que se logren las metas del plan de desarrollo actual (15 % de reducción de muertes en 2019 respecto a 2015), sino que ese proceso siga en el tiempo. La labor no solo es de la administración y la policía (con mejor diseño, mantenimiento, divulgación y control), sino que incluye cambios en cultura ciudadana. Una expectativa de corto plazo es que reconozcamos la velocidad como un factor de riesgo tan grave como el alcohol, la falta de uso de casco o de elementos de protección. Actualmente, el 21% de los conductores en Bogotá exceden los límites de velocidad establecidos, mientras menos de 1% conduce ebrio. Reducir esta cifra de exceso de velocidad requerirá una combinación de campañas, controles policiales e implantación de herramientas tecnológicas de detección de infracciones (cámaras salvavidas).



Por todo esto, el apoyo de Filantropías Bloomberg es muy valioso para nuestra ciudad. El impacto no se limita a la capital, sino que también influye en iniciativas nacionales lideradas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Esperamos ese legado perdure y salve muchas vidas.



