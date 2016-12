Cuando mami ya no es mami

No sé si los hombres a quienes les gusta decir piropos a mujeres que no conocen en la calle todavía usan ‘mamita’, ‘mamacita’ o ‘mami’ para indicar admiración con connotación sexual. A mi edad eso ya no me ocurre.



Lo que sí sé es que llamar ‘mami’ a alguien que no es la mamá es generalmente un término cariñoso cuando es usado entre conocidos o amigos, y amable cuando es usado por desconocidos como la vendedora de un almacén. El diccionario Tu Babel dice que en Colombia significa “chica sexi, linda, preciosa, bonita”. Otra definición es “apeteciblemente hermosa”.



Igualmente, puede ser un término ‘romántico’ usado en canciones de amor y entre muchas parejas que se llaman ‘mami’ y ‘papi’ entre sí.



Este último, sin embargo, es un uso muy controvertido, y hay estudios psicológicos serios al respecto. “Decirle a la pareja ‘mami’ o ‘papi’ puede dar lugar a distorsiones psicológicas porque implica darle un papel diferente del de amante y a la relación, una perspectiva diferente al romance”, explicó una psicóloga al diario El Universal. Pero ese no es el punto de esta columna.



Lo que estoy aprendiendo ahora es que en el internet el término mom o ‘mami’ se ha popularizado entre jovencitos y jovencitas y, como tantas otras palabras en el espacio digital, ha adquirido un significado propio y diferente a ‘mamá’. Beyoncé, por ejemplo, es 'mom' para muchos de sus admiradores. Y, según The New York Times, llamar a una mujer soltera o casada, con hijos o sin hijos, 'mom' en las redes sociales es una de las más altas formas de adulación. Algo así como ‘reina’.



En una entrevista reciente, Taylor Swift, la otra hiperfamosa cantante, se refirió a un video publicado en una de las redes sociales por la mamá de una jovencita superfanática en la que la pobre señora le reclama: “Yo soy la verdadera mamá. Yo gané ese título, yo hago todo el trabajo”.



Pero ‘mami’ no está reservado solamente para celebridades. La mejor amiga puede ser mom, una modelo en un vestido bonito es ‘mami’ y una conocida que sube una nueva foto bonita recibe la palabra mom como comentario. Compañeras de cuarto en universidades se llaman ‘mami’ entre ellas. Cuando amigas se despiden, dicen ‘chao, mami’.



Hay que aclarar que es muy diferente decir ‘ella es una mami’ que decir ‘ella es mami’. Las dos son elogios, pero una es ‘mami’, como adjetivo, sin ser necesariamente ‘una mami’. La diferencia es sutil, pero clara para quienes hablan el lenguaje de internet.



Entre los ‘nuevos lingüistas’ digitales, o sea, jovencitos y jovencitas de entre 15 y 20 años totalmente versados en las complejidades de la cultura en las redes sociales, la definición de mom es ‘gente que realmente le importa a uno, conocidos o desconocidos’. Fredy Cabrales, de 20 años y uno de los muchos ‘habitantes culturales’ reconocidos en Twitter, dijo que “cuando uno admira mucho a alguien, llamar a esa persona ‘mami’ es un elogio de una manera no ridícula”.



Los verdaderos lingüistas no están seguros del origen, excepto para decir que prospera rápidamente en la jerga joven de internet. Una lexicógrafa de Dictionary.com a cargo de incluir el nuevo uso de la palabra sospecha que puede ser rastreable en la cultura urbana de la droga en Estados Unidos.



Y como el fenómeno no puede quedar circunscrito a las mujeres, el uso de dad (‘papi’) para hombres que uno admira igualmente se extiende en las redes.



Yo todavía no sé si sentirme contenta porque las mamás del mundo recibimos crédito cibernético, por oblicuo que sea, o no. Probablemente deba primero recibir un cursito de idioma internet antes de decidir.

Cecilia Rodríguez