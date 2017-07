25 de julio 2017 , 12:00 a.m.

25 de julio 2017 , 12:00 a.m.

Prometí que publicaría las mejores propuestas para combatir la corrupción, enviadas por los lectores. A mi correo llegaron muchas, unas más implacables que otras, pero la gran mayoría son ideas claras e implementables para acabar con ese flagelo. He aquí un compendio muy sucinto de las propuestas (por razones de espacio, algunas están editadas).

1) Nilson Camargo: mi propuesta consiste en que todos los aspirantes a cargos públicos, como representante a la Cámara, senador o alcalde, sean personas mayores de 65 años, pensionados, preferiblemente profesores universitarios, sin ninguna otra ambición que terminar su vida productiva sirviéndole a la sociedad. Y mi segunda propuesta es que, así como hay un salario mínimo, exista un salario máximo para todo servidor público, incluyendo al Presidente, cuyo tope sea de 10 salarios mínimos.



2) Silvia Martínez: penas de 30 a 50 años para los que roben dineros del Estado, sin ningún beneficio: nada de casas por cárcel, rebajas de pena por trabajo o estudios, etc. Regio hacer tres megacárceles: Leticia, Riohacha y recuperar la de la isla Gorgona. Solo allá estarán los bandidos con todas las seguridades. Estoy segura de que si nos piden un impuesto para construirlas, con una auditoría de una firma seria lo logramos.



3) Augusto David Rodríguez: soy del parecer de que los delitos contra el erario deberían ser imprescriptibles y, además, impedirle al reo de por vida volver a contratar con el Estado u ocupar cargo público alguno.

4) Teresa Monsalve: que durante mínimo los dos primeros años de su pena, los cumpla en la cárcel Modelo o el Buen Pastor junto con los presos que se han robado un cubo de caldo de gallina o una cadena, o simplemente por sospecha.



5) Luz Stella Reyes: referendo, ni un solo impuesto nuevo hasta que no se les demuestre a los ciudadanos que la corrupción está erradicada.



Estas propuestas encarnan el clamor popular. Lo único que queremos todos los colombianos es que no se roben la plata de los impuestos. Alguien me dijo que en este país se roban una reforma tributaria cada cuatro años. Y eso es verdad. La corrupción es el verdadero y único enemigo de la paz. Lo demás son pataletas de político para obtener el poder y seguir con la misma dinámica. Del CeVeYe, la sigla maldita que está acabando con Colombia.



Hay una propuesta más, que viene a ser la más viable de todas, sobre todo porque en este momento se está implementando. Hacer que los ciudadanos controlen la ejecución del presupuesto mediante cabildos abiertos; concertar con la comunidad las obras que necesita y hacerla partícipe del proceso de ejecución, bien sea por intermedio de cabildos indígenas, juntas de acción comunal o juntas de acción local.



El alcalde del municipio Valle del Guamuez está trabajando bajo esta forma de presupuesto participativo, y le está dando resultado. Solo por citar un ejemplo, ha construido puentes de 12 metros de largo con tan solo 19 millones de pesos. Porque la misma comunidad trabajó y estiró cada peso para que ese puente fuera una realidad.



Bajo la figura de presupuesto participativo, la comunidad interesada hace lo posible para que la platica se invierta bien. Eso haríamos todos si nuestra plata sirviera para mejorar el parque de la esquina, para que haya dos policías más en el barrio, para mejorar las vías de su barrio, para dotar un puesto de salud en su barrio. De esa manera pagamos impuestos con gusto, y el cuatro por mil y el sobreprecio a la gasolina y un IVA de lo que quieran. Pero si los impuestos van para engordar políticos, ni yo ni ningún colombiano queremos seguir jugando ese jueguito tan injusto.



