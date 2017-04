Por Mocoa, lo que sea

Hay que construir una nueva Mocoa en honor a los muertos y damnificados de esta devastadora tragedia. De ninguna manera se puede jugar a las frases de aliento que no se capitalicen en obras. Lo que se necesita es toda la capacidad del Estado al servicio de los damnificados de Mocoa. Las promesas que tienen que ver con las necesidades vitales de los mocoanos tendrán que cumplirse en un tiempo récord. Acueducto, energía eléctrica, hospitales, viviendas y vías de acceso son prioridad urgente del Estado colombiano.

Esperaríamos que Gobierno y oposición no utilicen la tragedia de Mocoa para conseguir réditos políticos. Ya que jamás podrán trabajar juntos por un bien común, por lo menos que no comience una guerra sucia de maltratos que van y vienen, porque en la mitad están los damnificados de Mocoa.



¿Tiene el Gobierno la suficiente grandeza para pedirle al Centro Democrático su colaboración, así esto represente una subida de imagen del CD?



¿Tiene el Centro Democrático la suficiente grandeza de no torpedear las iniciativas del Gobierno y apoyarlo en las decisiones que tome para aliviar las necesidades de los mocoanos, así esto represente una subida en los ratings de imagen del gobierno Santos? ¿Pueden trabajar juntos por una sola vez, por el bien de los damnificados? Sería ideal.

Además de dejar esta inquietud flotando en el ambiente, quiero llamar la atención de la Agencia Nacional de Infraestructura, sobre una obra que podría disparar el desarrollo de la Orinoquia y el piedemonte andino amazónico. Se trata de una carretera que recorre de sur a norte el costado oriental de la cordillera Oriental. Si esa carretera estuviera lista, por ejemplo, Mocoa estaría comunicada con Florencia, vía San José de Fragua, que es plano, y no vía Pitalito, que es montañoso. Esa carretera será la vía arteria suramericana más importante. Porque sale de Puerto Ordaz, en Venezuela, entra a Colombia por Arauca sigue por todo el piedemonte y atraviesa los departamentos de Arauca, Casanare, Meta, Caquetá y Putumayo, hasta atravesar la frontera con Ecuador por el puente sobre el río San Miguel. Luego continuaría por el costado oriental de la cordillera de los Andes y pasaría por territorios de Perú, Bolivia, Chile, Paraguay y Argentina. En realidad debería ser un ferrocarril, pero, dada la incompetencia de los Estados del eje, pues será una carretera. Ya está proyectada. Colombia es la que tiene mayor exigencia en este caso, porque hay selva, sabanas inundables y parques nacionales de por medio. A pesar de la exigencia, el trazado está casi listo. Falta el trayecto entre la Uribe y San Vicente del Caguán; y entre San José de Fragua y Villagarzón. Y claro, mejorar lo que ya existe.



El desarrollo de la infraestructura no puede centrarse en el corredor de los ríos Magdalena y Cauca, en las regiones que están sobre los Andes y el Caribe. Nos falta comunicar la Orinoquia, el piedemonte andino amazónico y el Pacífico. Nos falta medio país. Promover el desarrollo en esas zonas es tan importante y vital como lo es en este momento asistir a Mocoa como una prioridad vital. Toda la fuerza operativa del Estado debe estar al servicio de Mocoa y sus habitantes.



Más allá de la difícil situación de Mocoa, y sin ánimo de caerles a los gobiernos municipales, departamentales y nacionales, es necesario comunicar a todos los municipios de este país; es necesario tener un hospital de primer nivel con buena capacidad cada doscientos kilómetros, como máximo.



Es una meta exigente, claro, pero es mejor ser exigente en este caso.



