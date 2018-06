Petro y las energías limpias

A un notable señor de la radio se le paran los pelos cuando Gustavo Petro habla de la necesidad de diversificar la matriz energética del país. Es tanta su indignación que parece que su sueldo lo recibiera directamente de alguna compañía petrolera. Pero ese mismo señor y sus jefes, en menos de 20 años estarán alineados con las grandes multinacionales de las energías renovables. Que las hay y mueven millones de dólares también (Siemens, General Electric, ABB, solo por citar algunas), casi tantos millones como la industria petrolera en este momento.

Ese señor notable de la radio no parece tomarse el trabajo de informarse en profundidad sobre ningún tema. Porque hasta se le ocurre decir que el ‘fracking’ es un buen camino para seguir explotando el petróleo. Para ese señor, la palabra ‘fracking’ es una palabra en inglés que ha de ser buena porque los gringos la utilizan, pero con seguridad no ha leído un solo informe serio sobre esa catastrófica forma de explotar el petróleo. A ese señor de la radio, entonces, le recomiendo un documental sobre el tema. ‘Gasland’ fue premio Primetime Emmy en 2010, y premio especial del jurado en el Sundance Festival del mismo año. Y, de pronto, ese señor de la radio, luego de ver ese documental, a lo mejor podría tener su primera idea propia y decir en voz alta, aunque sea frente al espejo: el ‘fracking’ es lo peor que existe para el medioambiente, el planeta, el país, el territorio nacional.



La diversificación de la matriz energética no se ha hecho en este país porque las multinacionales del petróleo nos tienen convencidos de que la única manera de mover un motor es con combustibles fósiles. Pero no es así. Existen energías alternativas, entre ellas la energía solar y la energía eólica. Y da la bendita casualidad de que Colombia, debido a su privilegiada posición geográfica, tiene un potencial enorme en ambas energías. Tiene todas las horas de sol que se quieran, 24 horas al día, 7 días a la semana, 30 días al mes, 12 meses al año –de eso se trata el trópico, ¿no?–. Y somos, después de Brasil, el segundo país en potencial eólico de Latinoamérica. Pero ese dato no parece interesarle a nadie en este país, salvo al candidato Petro, que sí quiere atraer la inversión extranjera en este sentido. Inversión extranjera que no tiene que arrasar selvas, ni acorralar ríos ni envenenar el agua (el ‘fracking’ usa más de 500 químicos y necesita dos vasos de esa agua envenenada para producir un vaso de petróleo).



Es decir, las horas de sol que tiene el territorio es un recurso natural más valioso que el mismo petróleo; y la continuidad y velocidad del viento en el norte del Caribe y en algunas partes de los Llanos también. ¿Y saben qué es lo mejor? Que no se acaban jamás.



Lo repito. Las horas de sol en Colombia son un recurso natural más valioso que el petróleo.



Esa es una de las propuestas de Petro que, siendo tan buena, tan de sentido común, resulta increíble que sea una de las propuestas más atacadas, comenzando por este señor notable de la radio, que tiene convencida a su audiencia de que las energías limpias producen cáncer porque son producto de mentes de izquierda, demoníacas.



Estamos a tiempo. Es necesario cambiar la matriz energética del país. Y ojalá seamos nosotros mismos los que desarrollemos las tecnologías apropiadas para poder sacar el mejor partido de nuestra envidiable situación geográfica. Por eso mismo hay que incentivar la investigación y la industria privada. Estamos a tiempo. Y solo el candidato Petro está hablando de esto.



Y esta es solo una de las dos mil razones que tengo para votar por este candidato.



CRISTIAN VALENCIA

cristianovalencia@gmail.com