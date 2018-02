Los paramilitares y el establecimiento

A los colombianos que conforman eso que llamamos la ‘opinión pública’, que a estas alturas es una opinión formada por redes sociales, parece importarles poco que medio país esté en manos de los paramilitares. La gran mayoría de estas personas tienen opiniones formadas por los temas que son recurrentes en la radio y televisión.

Y si los noticieros de radio y televisión no hacen ningún hincapié en el alarmante avance paramilitar en el país, pues es como si no existiera. Como si todo se redujera a un mundillo virtual que influye directamente en un candidato específico para mal o para bien. Pero existen, tienen poder en todas las esferas del Estado, y matan todo lo que les estorbe. El establecimiento pareciera que le teme más a un gobierno de izquierda elegido democráticamente que a un régimen de poder basado en el terror paramilitar.



Un observador extranjero no tendría que tener un doctorado para darse cuenta de que, de manera tácita, el establecimiento colombiano acepta sin mucha dificultad el paramilitarismo. ¿Cuáles son las ideas políticas de los paramilitares? No tienen ideas políticas porque no tienen conciencia política. Quieren mantener el control sobre unos territorios para tener el monopolio de la exportación de todo lo ilegal que produce Colombia, llámese oro, platino, maderas preciosas, cocaína, pasta de coca, marihuana, sapos alucinógenos, mercado de celulares robados y un largo etcétera que la mayoría desconocemos. También quieren el control de la tierra para poner vacas, cuando les va bien, o para nada, para que ningún campesino la siembre.

Si los noticieros de radio y televisión no hacen ningún hincapié en el alarmante avance paramilitar en el país, pues es como si no existiera. FACEBOOK

TWITTER

Quieren que todo siga tal y como está porque si todo sigue tal y como está pueden seguir trabajando como lo han venido haciendo desde los tiempos de Pablo. Quiero decir con esto que el establecimiento colombiano acepta los paramilitares porque al establecimiento colombiano también le va bien y puede trabajar bajo esos parámetros.



Trabajar en este caso se debe leer como que todo el mundo puede robar a saco las arcas del Estado, y hacer lo que le venga en gana. Es decir, que a ese establecimiento le parece que todo está bien tal y como está.



Pero no lo está. Habría que impulsar verdaderamente al agro, habría que implementar una reforma agraria eficaz, habría que tecnificar el campo y capacitar a los campesinos, habría que fortalecer la educación pública y la investigación, habría que incentivar la creación de empresas y fortalecer las que hay, habría que generar una riqueza basada en el trabajo de los colombianos y no una riqueza producto de vender el país: el oro, el petróleo, el agua, el campo y las empresas.



Este modelo de desarrollo actual es un fracaso porque solo piensa en la extracción y privilegia la corrupción, porque así le sirve al statu quo. El lema de ese establecimiento es –en slang mafioso–: “lo que está quieto se deja quieto”, porque si se toca o modifica se arma el bololó.



El desmonte de estos privilegios del Estado mafioso no será fácil. Ya lo estamos viendo. Cualquiera que hable de una reforma agraria o sea un líder social es asesinado, como antes, como siempre, como ahora. Los asesinan con el caballito de batalla del comunismo, el socialismo, el izquierdismo. Y todos tan panchos por acá en las ciudades. Las reformas que son urgentes en el país pretenden sacar a esta Colombia del atraso de marras; los que saben, los economistas, los de acá y los de Harvard, saben que un país más equitativo no solo es un país más competitivo, sino un país más seguro.



¿Y usted qué cree? ¿Que todo está bien?



CRISTIAN VALENCIA

cristianovalencia@gmail.com