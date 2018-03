La policía de antes y la de hoy

Cuando era niño jugábamos fútbol en las calles, porque las canchas de los parques se usaban para partidos más oficiales. Los enemigos de esos partidos de calle eran los vidrios de las casas cercanas, los dueños de esos vidrios y la policía. En todos los casos, esos enemigos secuestraban el balón. Con los vecinos era posible una negociación, establecíamos unos límites y hacíamos caras de profundo arrepentimiento. Con la policía no había caso. Se llevaban el balón porque era prohibido jugar fútbol en las calles.

En ese entonces las patrullas se la pasaban patrullando y metían miedo no solo por sus balizas de luces intermitentes, sino porque la patrulla se movía con mucha lentitud y los policías –chofer y acompañante– escudriñaban cada centímetro de las calles y las casas; y miraban a la gente de arriba abajo, sin importar que pareciera un habitante del barrio. Estaban. Además de esas patrullas móviles, existían los policías de esquina y los policías de parque. Para todos los niños de entonces, la policía era como una extensión de los papás en las calles, encargados de la disciplina y las normas y todas esas cosas que uno de chico odiaba por naturaleza. Pero la verdad es que esa policía se encargaba de mantener el orden.



Estoy hablando del comienzo de los años 70, cuando las patrullas estaban pintadas de blanco y negro como en una serie gringa muy popular entonces, que se llamaba ‘Área 12’.



Hace poco iba en un taxi a las nueve de la noche en Bogotá. Me dirigía al centro de la ciudad desde la calle 145 con carrera 7.ª. A la altura de la 135 nos tocó ver cómo le raponearon el celular a un muchacho. Entonces pensamos en la policía y recordamos otros tiempos. Entonces decidimos contar los policías que viéramos en el camino: las patrullas, los patrulleros, las motos, los policías de a pie; para darle seriedad investigativa a ese pequeño trabajo de campo, decidimos omitir los policías de los CAI y de las estaciones de policía que encontráramos en el trayecto. Y nos fuimos mirando con atención a lado y lado, patrullando a los patrulleros, actuando como en tiempos de ‘Área 12’.



Luego del CAI de la 129 no vimos uno solo; subimos a la avenida Circunvalar por la calle 94, y no vimos ni unito. Volvimos a ver policías en la calle 39 con 13, en donde hay una tremenda estación. Y no solo los vimos, sino que los vimos en acción: requisaban contra la pared a un par de muchachos que pasaban por el frente –los requisaron porque pasaron por el frente, y lo hicieron como para no aburrirse de prestar guardia o para moverse un poco y, de paso, calentarse porque la noche estaba fría–.



Obviamente, reímos. Le conté al taxista que una vez, en Puerto López, le pregunté a un policía en dónde salían carritos para Yopal, y el policía, a cambio, me pidió papeles y me requisó. También le conté que hace poco fui hasta un CAI a quejarme porque estaban cortando un árbol sin permiso, y no solo me atendieron muy bien, sino que hasta se mostraron alarmados por el árbol y me dijeron que me fuera tranquilo, que en cuestión de minutos mandarían una patrulla. Nunca llegó. Y le conté la vez que tenía que empadronarme para un procedimiento consular, y en la estación de la calle 40 con carrera 13 me trataron con suprema amabilidad y me dijeron que me fuera tranquilo, que al cabo de una semana, como máximo, recibiría la visita de un oficial a mi casa. Que tampoco llegó.



Nos reímos nuevamente. Solo un poco. Luego nos embargó el silencio que produce la zozobra hasta el final de la carrera.



–Qué vaina –alcanzamos a decir al tiempo cuando nos despedimos como tristes.



CRISTIAN VALENCIA

cristianovalencia@gmail.com