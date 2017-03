Guerra en el río 'Porallá'

Si escribo que otra vez está tenaz la guerra por el alto Baudó, en el territorio comprendido entre Puerto Meluk y Pie de Pató, siento que a la mayoría de lectores les vale cinco. No porque sean indolentes, sino porque no alcanzan a imaginar esa parte de Colombia. Lo mismo les daría si les dijera que está tenaz la guerra por el río ‘Porallá’, en el territorio comprendido entre puerto ‘Valehuevo’ y ‘Meimportaunpito’.

Pero están en guerra. Hay dos ejércitos enfrentados, y ninguno de ellos pertenece al Estado. Dicen que las Autodefensas Gaitanistas de Colombia dispararon contra la población civil y que luego se metió el Eln, o viceversa o como sea. Lo cierto del caso es que esta noche muchas familias estarán a la intemperie, en el descampado inhóspito de la serranía del Baudó. En las selva misma, la pantanosa, la que nadie sabe cómo describir.



Según el portal contagioradio.com, “hay 340 personas en la casa de Acción Social del municipio del Alto Baudó; entre estas personas se encuentran 84 niños, 93 niñas, 3 mujeres en embarazo, 17 mujeres lactantes y 14 adultos mayores”. Hablan de casi 700 desplazados.



Durante los últimos treinta años, esa región ha sido un objetivo militar tanto de la guerrilla como de las autodefensas. En la última década del siglo XX, la población estaba a merced de las Farc y el Eln. Entre el 5 y el 6 de junio de 2001, los habitantes de los municipios que conforman el alto Baudó fueron desterrados por las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá. Los muertos en la zona se contaron por decenas.



¿Qué es lo que hay en ese territorio que tiene tan interesados a los grupos ilegales? De todo. Al por mayor y a granel. Metales preciosos y raros, maderas exóticas, cultivos de coca, autopistas de ilegalidad diseñadas para sacar todos esos productos sin que la Colombia oficial se entere.



La región no es fácil. Las tropas del Ejército y la Armada Nacional no tienen infraestructura para permanecer mucho tiempo por esos lares. Es difícil hacer llegar provisiones. El 8 de mayo de 1996, una noticia de EL TIEMPO advertía que la gente estaba abandonando el municipio, porque los 40 soldados de contraguerrilla se irían por dificultades logísticas.



Si el atraso del Chocó en materia de infraestructura es monumental, el atraso del alto Baudó no tiene adjetivo posible. Es un atraso inefable. Y si parte de ese atraso se debe a la falta de presupuesto para maquinaria, pues no deja de sorprender la noticia que publicó recientemente Chocó 7 días: “Más de 150 uniformados dinamitaron 19 dragas y 14 retroexcavadoras avaluadas en 20.000 millones de pesos. Que dinamiten dragas, vaya y venga; pero las retros podrían ser patrimonio del Chocó. Para construir, al menos y solo para empezar, una carretera decente hasta Puerto Meluk. Llevan más de diez años dinamitando retroexcavadoras en el Chocó. No sé cuántas han destruido, como si fueran laboratorios de coca, pero me atrevo a decir que han dinamitado más de trescientas.



Mientras todo eso pasa, mientras el Gobierno no sirve, mientras al Chocó se lo roban una y mil veces, mientras dinamitan maquinaria, mientras talan y sacan a China y Japón maderas preciosas, la gente del alto Baudó, una vez más, huye de la guerra. Y no hay quién los defienda. Porque a todo ese rosario de males hay que sumarle que están asesinando a los líderes sociales: Alicia López Guisao, líder y defensora de derechos humanos, fue asesinada en Medellín el pasado 4 de marzo.



Pero todo esto sucede lejos de aquí, por el río ‘Porallá’, en el territorio comprendido entre puerto ‘Valehuevo’ y ‘Meimportaunpito’.





Cristian Valencia

