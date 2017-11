El mundo sin el río Ariari

El río Ariari, que nace en la cordillera Oriental y se riega por toda la altillanura, es un patrimonio natural que debería estar protegido por la humanidad entera. Si los colombianos descuidamos esa fuente de agua importante, el daño a la Orinoquia será irreparable. Porque el Ariari y el Guayabero se vuelven el Guaviare, que recorre la enorme sabana, recibe otros afluentes y descarga su fuerza en el Orinoco.

A estas alturas de la humanidad entendimos que todo está conectado con todo. De los ríos que nacen en los Andes colombianos depende, en buena parte, la salud de ecosistemas tan importantes como la Orinoquia y la Amazonia. No podríamos desocupar el agua de la laguna de La Cocha, donde nace el Putumayo, porque sin el Putumayo gran parte de la Amazonia moriría; y con ella, la fauna y la flora dependiente; y, con ellas, nosotros mismos.



Atentar contra un río en este momento es como dispararse en el pie con mano propia.



Para quienes no conocen el Ariari, se lo recomiendo a la altura de Cu-barral, cuando recién está abandonando la cordillera y baja caudaloso –como para recorrerlo en balsas y divertirse con los rápidos–. Su agua, de color verde cristalino, es fría y de una dulzura única al paladar. Baña las tierras de El Castillo, Granada, Fuente de Oro, Puerto Lleras y Puerto Rico, solo por nombrar los más importantes, antes de juntarse con el Guayabero. Entre el Guayabero y el Ariari está la portentosa sierra de La Macarena. Si tocamos el Ariari, es muy probable que repercuta en el frágil equilibrio de La Macarena, de la que nos sentimos tan orgullosos. No hay un solo gobierno que no quiera retratarse junto a un afiche de caño Cristales o el salto del Mico.



Hace tan solo quince días, el municipio de Granada se preparaba para una consulta previa que le preguntaba al pueblo si quería la exploración y explotación de petróleo en su territorio. Faltando cinco días para que la votación fuera un hecho, la Registraduría salió a decir que no tenía plata para apoyar esa consulta, que costaba 184 millones de pesos. El temor que esconde esa decisión tan repentina es impedir que se vuelva pública la respuesta de la mayoría de los granadinos. Nadie quiere ese tipo de desarrollo.



Si le entregan en concesión ese territorio a una petrolera, será pasando por encima de los intereses de la mayoría de los habitantes de Granada. Si entregan en concesión ese territorio, veremos morir el río Ariari y herir de muerte a la sierra de La Macarena. Porque para explotar arenas bituminosas se requiere de métodos tan invasivos y letales con las fuentes de agua superficiales y subterráneas como los que se usan para extraer petróleo por medio de fractura hidráulica.



¿Qué intereses reales estarán protegiendo si entregan esa tierra en concesión? Porque a estas alturas del partido nadie cree que lo hagan por el bien de los colombianos. En los últimos diez años hemos visto cómo se roban miles de millones de dólares con total impunidad.



Así que no estoy siendo trágico cuando digo que si entregan en concesión esas tierras a una petrolera, a la vuelta de unos años tendremos un río muerto, una sierra herida de muerte, cero desarrollo en la región y unos cuantos políticos con propiedades en Key West o Boca Ratón, en la Florida, investigados por corrupción por la justicia nacional; es decir, por una justicia tan seria e implacable como la de Chespirito Chapatín.



Es el colmo que no haya miserables 184 millones de pesos para una consulta que de verdad le importa al pueblo, pero sí para otras consultas de partidos, que son el principio y el fin de todos nuestros problemas.



