De las noticias falsas

Hace poco me mandaron un audio por WhatsApp. Hablaba una mujer con tono desencantado sobre cómo se estaban robando las ayudas del Gobierno y cómo funcionarios estaban especulando con las viandas, las cobijas y las carpas que llegaban a Mocoa. La primera reacción fue de disgusto, contrariado porque se repetía lo mismo del terremoto de Popayán, de 1983, y el del Eje Cafetero, de 1999. Pero de pronto pensé que me estaba tragando el cuento completo sin preguntarme por la fuente.

Como la señora que hablaba no se identificaba como habitante, ni miembro de ninguna junta de acción comunal, ni hablaba a nombre de ninguna parroquia ni barrio y ni siquiera tenía nombre, decidí preguntarle al amigo que me lo envió. Me dijo que se lo había enviado una amiga. Entonces armamos una cadena de personas que trataban de seguirle el rastro a ese audio y nos perdimos en algún punto. Llegamos a un callejón sin salida y nos desanimamos con ese rastro.



Sin embargo, llamé a algunas personas de Mocoa y les puse el audio: ninguna lo corroboró. Estuve al borde de ser un amplificador de una noticia anónima, sin procedencia conocida.



No es la primera vez que llegan audios o noticias escritas anónimas por WhatsApp. Ignoro quién o quiénes pueden estar detrás de esos audios. Pero tengo certeza de lo que pretenden: que a nadie se le ocurra ser optimista en este país, y apedrear cualquier iniciativa que produzca resultados positivos. Lo más grave es que personas que tienen acceso a la información reproduzcan esas noticias sin pensar.



En algunos círculos está muy bien visto ser un irredento pesimista, como si contribuir al desasosiego nacional fuera un síntoma de hondura intelectual. Personalmente, me parece que lo más difícil para todos los colombianos ha sido –es y será– desmarcarnos de esa mirada que cansa, aprender a mirar de una manera diferente. Estamos tan acostumbrados a descalificar lo que sea, y como sea, que olvidamos dimensionar todo con justeza. Somos capaces de descalificar un atardecer o de afear una luna llena.



Entiendo que tenemos todas las razones para ser pesimistas: la corrupción es algo que cansa y que se reproduce en la sociedad como el peor virus exponencial, pero justamente por eso tenemos que ser cuidadosos con lo que debemos preservar. Tendríamos que tener el coraje de defender lo defendible y no torpedear a ultranza lo que sea, simplemente por que viene del político que no nos gusta.



Existen canales, además, para poder seguir el rastro de noticias falsas. La plataforma Colombiacheck.com se posiciona como un servicio público gratuito que debería ser de obligatoria consulta para todos los periodistas y personas que tienen que ver con la información. Es una iniciativa de Consejo de Redacción, financiado por Open Society Foundations, que se presenta como un “proyecto periodístico independiente de las tensiones comerciales y políticas inherentes a la empresa privada”.



Recomendado de la Feria: en el pabellón 17, ‘stand’ 1808 de la Filbo, hay una propuesta de la Fundación Estrategias Colectivas para aprender la paz jugando. Son juegos de mesa que enseñan cómo se reconstruye el tejido social, cuáles son los componentes de la reparación integral, cuáles son los métodos de autocultivo y cómo es el proceso de reincorporación a la vida civil. Sin duda, son juegos que contribuyen al esclarecimiento de esta paz tan torpedeada desde todos los flancos. Necesitamos desarmar los discursos cotidianos, y para hacerlo es necesario entender de verdad de qué se trata la paz de los acuerdos. Y el juego es la mejor manera de aprender, porque es una herramienta pedagógica sin competencia hasta el momento.



CRISTIAN VALENCIA

cristianovalencia@gmail.com